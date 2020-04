La pandemia de Covid-19 ’no es una debacle’ si no una crisis transitoria: AMLO

El Presidente de México Andrés Manuel López Obrador dijo en su conferencia de prensa que la pandemia del coronavirus, COVID-19, ’no es una debacle’, si no una crisis transitoria.



El Presidente hizo una reflexión sobre lo que está ocurriendo en el país ante el coronavirus.



’Tenemos muchos recursos y lo fundamental un pueblo trabajador, bueno y solidario.’



El primer manadatario explicó que esto significa que México saldrá pronto de la emergencia sanitaria porque son muchas las fortalezas y su gobierno se está preparando para enfrentar el peor momento de esta situación.



El presidente explicó que ya se tiene el equipo suficiente para atender los casos más graves de esta enfermedad y se está preparando para que no falten respiradores y camas en los hospitales.



Asimismo, llamó a no confiarse y seguir las indicaciones de los especialistas para evitar la propagación del coronavis.



’Quiero informar que se resolvió el dasabasto del gel antibacterial, luego de que una empresa de la industria azucarera puso a su disposición una planta de producción de alcohol por lo que ya se cuenta con ese apoyo’.



Conminó a no hacer caso a lo que ’mis adversarios dicen por egoísmo, ellos quisieran que se viviera una temporada ´de zopilotes´’.



Por el contrario, agradeció al pueblo porque se están cumpliendo las medidas que se establecieron para evitar mayores contagios. ’Se está demostrando de que el pueblo de México es consciente, no es un pueblo irresponsable, indolente’, agregó.