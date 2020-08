La pandemia del COVID 19 propiciara impactos graves y duraderos en los jóvenes y perturbara en mucho sus vidas: OIT

+Los jóvenes con efectos graves por COVID-19



+América Latina recibirá el impacto de la pandemia



+INFONAVIT y FOVISSSTE crédito cofinanciado



QUADRATIN MEXICO



CIUDAD DE MEXICO .- La pandemia de la COVID-19 ha perturbado todos los aspectos de nuestras vidas. Incluso antes del inicio de la crisis, la integración social y económica de los jóvenes era un reto continuo. En la actualidad, a menos que se tomen medidas urgentes, es probable que los jóvenes sufran impactos graves y duraderos a causa de la pandemia.



El informe describe los efectos inmediatos de la pandemia en la vida de los jóvenes (de 18 a 29 años) en lo que respecta al empleo, la educación, el bienestar mental, los derechos y el activismo social. Se recibieron más de 12.000 respuestas de jóvenes de 112 países.



Este estudio indica las conclusiones de la Encuesta mundial sobre los jóvenes y la pandemia de la COVID-19 llevada a cabo por los socios de la Iniciativa Mundial sobre Empleo Decente para los Jóvenes entre abril y mayo de 2020. Esto fue en un momento en el que la pandemia de la COVID-19 se había traducido rápidamente en una crisis económica.



La Encuesta mundial tuvo por objeto reflejar los efectos inmediatos de la pandemia en las vidas de los jóvenes (de 18 a 29 años) en lo que respecta al empleo, la educación, el bienestar mental, los derechos y el activismo social. Se recibieron más de 12 000 repuestas de 112 países, y una gran parte provino de jóvenes instruidos y con acceso a Internet.



La población de la encuesta es representativa de los estudiantes y de los trabajadores jóvenes que han alcanzado un nivel de educación superior, que juntos representan aproximadamente una cuarta parte de los jóvenes en los países de la muestra.



El estudio revela que el impacto de la pandemia en los jóvenes es sistemático, profundo y desproporcionado. Éste ha sido particularmente duro para las mujeres jóvenes, los jóvenes de menor edad y los jóvenes que viven en países de ingresos más bajos. Los jóvenes se preocupan por el futuro y por el lugar que tendrán en el mismo. Este estudio resume su historia.



EL MAYOR IMPACTO ECONÓMICO DE LA PANDEMIA SERÁ EN AMÉRICA LATINA



La pandemia del COVID-19 tendrá mayor impacto económico en América Latina no sólo por la debilidad del modelo imperante en la región, sino porque ’será el resultado de movimientos de capitales especulativos que buscan el mayor nivel de rentabilidad, sin importar que provoquen crisis’, aseguró la doctora Aleida Azamar Alonso, profesora-investigadora de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM).



Esta crisis es de largo plazo y la pandemia sólo va a ’acelerar los resultados negativos que ya se esperaban, porque es una recesión multidimensional, reconoció en el coloquio virtual Los efectos de la pandemia por COVID-19 en América Latina, en el que expertos de la Unidad Xochimilco de la Casa abierta al tiempo analizaron las dificultades y la restricción de derechos humanos ante el problema sanitario presentes en varios países de la zona.



’La crisis que enfrentamos no es nueva ni es producto sólo del coronavirus, sino que es resultado de las deficiencias estructurales y económicas provocadas al elegir un sistema productivo sostenido en el extractivismo y en la falta de innovación para bienes energéticos’.



Los gobiernos de América Latina –que ven en los acuerdos con sus trabajadores un obstáculo que limita el crecimiento económico– tienen una alta dependencia de la inversión extranjera, pero durante la emergencia sanitaria ’se ha dado la mayor salida de capitales en la historia de América Latina’.



Ochenta y tres mil millones de dólares se han retirado en marzo concentrando las perores caídas en México, Brasil y Argentina, que son las mayores economías de la región, en sectores extractivos y logísticos, advirtió la investigadora del Departamento de Producción Económica.



’Parte de los pilares que están sosteniendo esta crisis de largo plazo o esta minicrisis derivan del apoyo que los gobiernos brindan a los trabajadores, pero algo que tienen en común es la cada vez mayor debilidad de los pactos sociales y respeto por la mano de obra, por lo que se exige una modificación en la realidad productiva y en la forma en que se potencian los mercados internos e ir dejando de lado los sectores extractivos y la dependencia externa’.



Los impactos más severos se observan en los ramos de educación, comercio, logística y turismo y, por supuesto, en las industrias de aprovechamiento intensivo de materias primas.



La recuperación en ’V’, que refiere que ’estamos en caída, pero nos vamos a recuperar rápidamente es una ilusión, ya que no hay elementos que nos ayuden a considerar que esto puede suceder como ocurrió en la crisis financiera de 2018, debido a que existe desconfianza y descapitalización en la zona, además del aumento imparable de la pobreza y las múltiples fallas estructurales que amplían la incertidumbre.



’No debemos caer en la trampa de considerar que tiene implicaciones sólo de lo económico pues es una crisis multidimensional que tiene graves riesgos en lo social, político, privado, público y cultural; se trata más bien de cruces entre sectores y la duración que esto tendrá’, aseveró.



INFONAVIT Y FOVISSSTE LANZAN CRÉDITO INDIVIDUAL COFINANCIADO



Para seguir contribuyendo a la reactivación económica de México y garantizar el derecho a una vivienda adecuada, a partir de este 13 de agosto las y los trabajadores que cotizan simultáneamente al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) y al Fondo de Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Fovissste) podrán unir el crédito que les otorgue cada institución para adquirir un inmueble de mayor valor y mejor ubicación.



Este nuevo esquema de cofinanciamiento beneficiará a médicos, enfermeras, maestros y cualquier otro trabajador que cotice en ambos sistemas de seguridad social, sin excepción de ingreso salarial.



Para este año se prevé generar una derrama económica de 800 millones de pesos y para 2021 de 1,600 millones de pesos, recursos que contribuirán a la reactivación económica del país.



Para que un trabajador acceda a este esquema de financiamiento, debe iniciar su trámite ante el Fovissste, institución que otorgará un monto máximo de crédito de 1 millón 133 mil 712 pesos, dependiendo del ingreso del derechohabiente y los bimestres de cotización.



Por parte del Fondo, entre los requisitos para acceder a este producto hipotecario están: ser trabajador del Estado en servicio activo, tener como mínimo 9 bimestres de cotización al Fovissste, no estar en proceso de otorgamiento de pensión temporal o definitiva ni de retiro ni presentar descuentos por concepto de pensión alimentaria que impidan amortizar el crédito hipotecario.



Una vez aprobado el crédito por el Fondo de Vivienda del ISSSTE, el trabajador deberá presentar ante el Infonavit la Carta de Autorización del Fovissste y contar con los 116 puntos de precalificación que establecen los lineamientos de financiamiento del Infonavit -calculados con base en la edad y salario del derechohabiente, el ahorro acumulado en su Subcuenta de Vivienda y los bimestres de cotización continua– para obtener un financiamiento de hasta 1 millón 846 mil 165 pesos de parte del Instituto.



Dependiendo de sus ingresos, con ambos créditos un trabajador podrá obtener un financiamiento hasta por 2 millones 979 mil 877 pesos, lo que le garantiza la adquisición de una vivienda en mejores condiciones para elevar su nivel y calidad de vida.



Por tratarse de un esquema de cofinanciamiento, cada institución será responsable de la administración del crédito; sin embargo, cuando el trabajador haya liquidado uno de los financiamientos, podrá solicitar la portabilidad de aportaciones subsecuentes, con la finalidad de terminar de pagar más rápido el crédito activo en la otra institución….



([email protected])