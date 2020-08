La pandemia le deja un buen sabor de boca a las cableras. ¿Por cuánto tiempo?

www.guerrerohabla.com



Los responsables de las áreas de TI en México informan que, desde que inició la pandemia, 74% de la fuerza laboral de sus empresas trabaja desde casa. (Rogelio Morales/Cuartoscuro)

Ciudad de México. 17 agosto, 2020.-El número de clientes de las cableras aumentó debido a la pandemia del coronavirus (COVID-19). Ante la necesidad de mantenerse siempre conectados para cumplir con actividades educativas, laborales y hasta de entretenimiento, los mexicanos decidieron contratar o mejorar sus servicios de internet fijo.



’Ha habido un incremento significativo en estos servicios. En los meses de confinamiento, el tráfico de internet aumentó entre 35% y 45% porque en casa había más personas de lo normal’, explica Gonzalo Rojón, director y senior partner de la consultora The CIU.



De acuerdo con el experto, las empresas de servicios de internet obtuvieron ingresos por el incremento en el número de nuevas contrataciones, pero también por la ampliación del ancho de banda. Y es que al estar más tiempo en casa, con un mayor número de dispositivos conectados al mismo tiempo, se volvió necesario aumentar la capacidad de navegación.



Jesús Romo, director de la consultora Telconomía, habla de tres ganadores en el segmento: Televisa, América Móvil y Megacable, que en conjunto crecieron 6% su número de contrataciones. Estas compañías representan, en total, 85% del internet residencial en el país.



En conferencia con analistas, Salvi Folch, director de Izzi (de Televisa), dijo que en el segundo trimestre del año incrementó en 40% el tráfico de datos.



Mientras que Alexandre Penna, CEO de Sky (marca también de Televisa), aseguró que el negocio tuvo su mayor crecimiento justamente por la necesidad de conectividad y entretenimiento de los mexicanos, y captó 72,000 nuevos suscriptores entre abril y junio.



América Móvil, a través de su filial Telmex, reportó durante el segundo trimestre del año 450,000 nuevos accesos de banda ancha. ’Los servicios de banda ancha fija continúan liderando dentro del grupo los ingresos aumentando un 7.3%’, mencionó en llamada con los inversionistas Carlos García Moreno, director financiero de la compañía.



Megacable, por su parte, registró en este mismo periodo 206,000 adiciones netas, es decir, un crecimiento 6.8% en comparación con el segundo trimestre de 2019. En la compañía detallaron que sus servicios se han vuelto esenciales durante la pandemia, por eso se encargan de garantizar la capacidad de conexión a precios accesibles a pesar del incremento en el tráfico de la red.



Para Sandra Rodríguez, directora de Jurídica en Telecomunicaciones (JenTel), estas compañías se han comportado a la altura. ’Han actuado en favor de los usuarios. Promociones, periodos de gracia y algunas otras facilidades para no quedarse sin el servicio han sido buena opción en medio de la contingencia. Las empresas se arriesgan al reducir costos, pero esto se va a estabilizar debido a que la demanda también va a reducir’, comenta.



Telefonía fija + internet, el paquete más contratado durante la cuarentena

¿Un auge temporal?

De acuerdo con la empresa de tecnología Citrix, los responsables de las áreas de Tecnologías de la Información en México aseguran que, desde que inició la contingencia sanitaria, 74% de la fuerza laboral de sus empresas se encuentra trabajando desde casa.



Este porcentaje se va a reducir conforme se levanten las restricciones de aislamiento social para evitar la propagación del COVID-19, lo que sin duda reducirá la demanda los servicios de internet fijo. Sin embargo, asegura Gonzalo Rojón, el home office llegó para quedarse, por lo que las cableras van a seguir teniendo acceso a nuevos clientes.



’Hay un punto de inflexión en la forma en que vivimos. Ya no hay vuelta atrás, no regresaremos a la normalidad. Nos hemos dado cuenta del valor adicional de trabajar en casa que seguiremos exigiéndolo y, por lo tanto, necesitando una buena conectividad’, asegura el analista.



Esto, agrega Jesús Romo, da paso a la apertura de nuevos competidores. Si bien, los tres grandes van a seguir dominando el mercado, lo que se espera es que cambien los porcentajes. ’A fin de año quizá Telmex ya no tenga el 50% del mercado’, menciona.



Pese a todo, la consultora Select estima que para el cierre del año los servicios de banda ancha fija tengan un crecimiento de 9%, lo cual habla de un futuro prometedor.