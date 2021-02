La pandemia le quedo muy grande a la 4ta: Alicia Neyra

La Paz, Méx.- ’Las elecciones del próximo 6 de junio van a ser muy difíciles, extenuantes y complicadas, pero hay que resaltar una cosa: aquí en La Paz la lucha no será solo por el municipio, sino por el país entero, por México, que está pagando las consecuencias de una transformación incoherente y sin rumbo’, dijo a ’El Valle’ la lideresa de Unificación de Pueblos y Colonias (UPC), Alicia Neyra Ortiz, quien destacó que en la batalla electoral incluso estará en juego la vida de la gente.

Señaló que los partidos políticos PRI, PAN y PRD tuvieron necesidad de modificar sus estatutos para lograr una alianza histórica que devuelva a México las estancias infantiles, los fideicomisos para investigación científica, los medicamentos para niños con cáncer y el Seguro Popular.

La dirigente, quien está por concluir la maestría en administración pública, subrayó que nunca como hoy es necesaria la unidad de la militancia priísta para modificar los errores en el manejo de una pandemia que le quedó ’muy grande’ a la Cuarta Transformación, pero que hoy cobra miles de vidas inocentes.

Observó que en el caso de La Paz, es aberrante lo que la alcaldesa (Olga Medina Serrano, de extracción morenista) ha ejercido durante su gobierno: ’Pisotea los derechos humanos de los comerciantes, obstaculiza los trámites ciudadanos, quita el agua a pueblos y colonias, no escucha los reclamos populares y le importa muy poco si la gente muere por docenas, víctima de la pandemia por coronavirus’.

’Aquí primero pega y después averigua si estuvo bien o estuvo mal su acción de gobierno, lo que invoca invariablemente al no robar, no mentir y no traicionar de su dirigente, quien asume una bandera de incorruptible y sus acciones están plagadas de lo que presume’, estableció Neyra Ortiz, quien hizo un llamado a los priístas para recomponer la situación política, económica y social del municipio.

Destacó que a este llamado de unidad se han sumado los exalcaldes Agustín Corona Ramírez, Víctor Corona Arrieta, Juan José Medina Cabrera, Dino Ortiz Rodríguez y Sergio Martínez Arrieta, así como 35 organizaciones dispuestas a analizar el deterioro del municipio y las opciones de rescate.

Alicia Neyra pidió a la dirigente estatal de su partido, Alejandra del Moral Vela, estudiar bien las estructuras de las organizaciones y no caer en el marasmo de los compromisos y padrinazgos, porque esto daría al traste con la unidad partidista y el PRI estaría expuesto a la desbandada.