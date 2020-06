La pandemia no está controlada, sigue en proceso de expansión, alerta Juan Ramón de la Fuente

www.guerrerohabla.com



Ciudad de México, 22 de junio (SinEmbargo).- El representante permanente de México ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Juan Ramón de la Fuente, alertó que la pandemia de la COVID-19 continúa en expansión, por lo que pidió a la población a mantener la cautela.



’A nivel global, sin lugar a dudas, es que la pandemia no esta controlada. Hay fundadas razones para pensar que el regreso que se está dando en diferentes países está generando rebrotes y que países que estaban cantando victoria, hoy hay nuevo brotes’, alertó durante un foro organizado por el Tecnológico de Monterrey.



De la Fuente recalcó que con base en la información que posee, se puede afirmar que ’la pandemia sigue en un proceso de expansión, en lugar de contracción, y esto nos obliga a ser cautelosos’.





Agregó que parece que en el mundo ’las decisiones no están entre la buena y la mala, sino entre la menos mala, porque no parece haber una buena decisión, y todos los países están lidiando con eso’.



’En las ultimas dos semanas, 81 países han registrado un incremento en el número de casos documentados y de muertes, en escalas distintas, solamente en 32 ha habido una disminución. Esto quiere decir que la pandemia sigue creciendo’, reiteró.



Por otra parte, pidió no comparar las cifras de contagios y decesos por la COVID-19, al asegurar que los métodos de cuantificación no son los mismos.



’No creo mucho en los rankings porque las cifras de un país y de otro no son comparables. Los mecanismos de detección, de registro, no son comparables. Hay subregistro en muchos países, los métodos de cuantificación no son los mismos, la propia ONU lo reconoce’, destacó.



De la Fuente pidió apoyarse en todos los recursos científicos y tecnológicos disponibles para atender a la pandemia; por ejemplo, dijo que sería oportuno realizar una mayor cantidad de pruebas, para conocer el avance de la pandemia en la población.



’En este proceso de regresar a trabajar, yo creo que las pruebas que miden la posibilidad de quiénes han desarrollado anticuerpos y quiénes no, por su puesto que son indispensables en esta fase para tomar decisiones en comunidades específicas. En esta fase de la pandemia, yo sí creo que son útiles, son un gran indicador’, apuntó.

Fuente: SinEmbargo