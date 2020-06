La pandemia no está ni cerca terminar, advierte la OMS

La pandemia de Covid-19 no está ni siquiera cerca de terminar, dijo el jefe de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom Ghebreyesus, en una reunión informativa este lunes.



Tedros señaló que, seis meses después de que China alertó por primera vez a la OMS sobre una nueva infección respiratoria, se habían alcanzado los sombríos hitos de 10 millones de infecciones confirmadas y 500,000 muertes.



Mujeres poderosas 2020: descarga gratis la edición impresa de Forbes México



’La mayoría de las personas siguen siendo susceptibles, el virus todavía tiene mucho espacio para moverse’, dijo.



’Todos queremos que esto termine. Todos queremos seguir con nuestras vidas. Pero la dura realidad es que esto no está ni siquiera cerca de terminar. Aunque muchos países han hecho algunos avances, la pandemia se está acelerando’.



El jefe del programa de emergencias de la OMS, Mike Ryan, dijo que se habían hecho enormes progresos en la búsqueda de una vacuna segura y eficaz para prevenir la infección, pero que aún no había garantías de que fueran a tener éxito.



Mientras tanto, los países pueden luchar contra la propagación de la enfermedad mediante pruebas, el aislamiento de los casos confirmados y el seguimiento de sus contactos, dijo. Destacó a Japón, Corea del Sur y Alemania por su ’estrategia integral y sostenida’ contra el virus.



La OMS planea convocar una reunión esta semana para evaluar el progreso de la investigación en la lucha contra la enfermedad, dijo Tedros.





Forbes