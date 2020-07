’La pandemia no ha concluido’, reitera Astudillo y llama a guerrerenses a seguir protocolos contra el COVID-19

Tras reiterar su reconocimiento a todas las y los trabajadores del sector Salud frente a la pandemia del COVID-19, el gobernador Héctor Astudillo Flores insistió en su llamado a la colaboración de la ciudadanía para cuidar que Guerrero permanezca en color naranja dentro del Semáforo Epidemiológico federal a fin de seguir la reactivación económica.



"Si es importante que abran los negocios, pero también es importante cuidar la vida, la prioridad número uno es cuidar la vida de las y los guerrerrenses", expresó el gobernador Héctor Astudillo Flores durante la transmisión número 106.



El gobernador Héctor Astudillo Flores también anunció que el hospital de la 35 Zona Militar ya habilitó 10 camas más para terapia intensiva en Chilpancingo.



Lamentó la pérdida de vidas que ha dejado el COVID-19 en Guerrero, sin embargo dijo que se debe aprender la lección y no deben pasar en vano e insistió en su llamado a seguir con la Sana Distancia, el uso de cubrebocas y gel antibacterial.



"Hay que tener claro que esta es una realidad, no es un juego, no es una mentira, cada quien tiene que poner su parte para que todos podamos cuidarnos más y que Guerrero pueda salir adelante", enfatizó.



Reiteró que los contagios siguen y la pandemia aún no ha terminado y aseguró que lo del coronavirus es un tema de vida.



PRESENTA SALUD CIFRAS COVID-19



En la presentación del informe diario de la evolución de la pandemia, el secretario de Salud, Carlos de la Peña Pintos informó que se tiene el registro de 6 mil 698 casos positivos acumulados en 77 municipios y mil 25 defunciones.



En cuanto a la detección de nuevos casos, el secretario precisó que se registraron 225, en comparación con las 277 registradas el día anterior.



De los 225 casos, tan solo en Acapulco se presentaron 184 y 8 Chilpancingo, municipios que concentran el mayor número de casos.



En general, Acapulco tiene el primer lugar con 3 mil 935 casos positivos y 543 defunciones y en segundo lugar se ubica Chilpancingo con 681 casos positivos y 100 fallecimientos.



En lo que respecta a la ocupación de camas, puntualizó que de los 290 casos hospitalizados, 134 pacientes se encuentran estables, 91 graves y 65 intubados.



Mientras que la ocupación hospitalaria en el estado en todos los hospitales del sector salud estatal tanto de la federación a través del Insabi, Sedena y Marina es del 39 por ciento.



En otro tema, el secretario de Salud Carlos de la Peña indicó que ya inició la estrategia de control larvario, nebulización espacial y rociado intradomiciliario para evitar casos de dengue.



La campaña inició el primero de julio y concluirá el próximo 31 de diciembre.