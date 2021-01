La pandemia podría obstaculizar los trabajos políticos/Reto para Joe Biden apenas comienza.

En Tamaulipas los efectos de la pandemia podrían obstaculizar los trabajos políticos en la entidad, lo que significará que los grandes mitines de antaño pasarán a la historia y se concretarán a pequeñas reuniones en colonias y en las plazas ejidales, esto por supuesto permitirá a los partidos economizar los millonarios recursos que recibieron para estas elecciones.



Por cierto que el trabajo proselitista que se está desarrollando va muy acorde a la situación de hambre y contagios que se viven en el estado, de allí que quienes están buscando ser favorecidos con el voto llevan en una mano un enorme morral de promesas y en la otra una pequeña bolsa de artículos alimenticios no perecederos y con tapabocas.



Creo que aunado a la pandemia, el desencanto de la ciudadanía a causa del estado en que se encuentra el municipio por el despilfarro de los recursos y a la ausencia total de obra pública podría convertir las elecciones del 6 de junio en una verdadero altar al abstencionismo al no haber hasta el momento un candidato que logre despertar esa efervescencia política de antaño en favor de algún contendiente.



No hay un candidato como Abiel Cárdenas Villalón QEPD, como Jaime Hernández Ochoa o Laurencio Garcia QEPD, quienes movilizaban a un llamado todo el municipio llenando las plazas en los ejidos, en las

colonias y la plaza principal, desgraciadamente eran otros tiempos en donde el partido en el poder echaba mano de recursos poco ortodoxos y finalmente seguían en el poder.



En Estados Unidos, lamentable reto para Joe Biden apenas comienza ya que dentro de sus primeros cien días de trabajo tendrá que desviar la atención de sus prioridades para escombrar el país de cajas de intolerancia y persecución en contra de los pueblos más desprotegidos que de una manera u de otra han buscado el bienestar de sus familias en este país



Sin duda alguna, las imágenes de la unión familiar del matrimonio Biden difundida por los medios de comunicación dejan un cálido precedente en las mentes de las familias de este gran país y contrastan con las imágenes de los anteriores huéspedes de la Casa Blanca en donde no obstante a que trataban de aparentar ser una familia amorosa la verdad que el odio vertido en cada acción les dejaba en evidencia.



Los demócratas, aunque mayoría en el senado, deberán de trabajar ampliamente para poder mantenerla y luchar junto a Biden para demostrarle al porcentaje del electorado que no votó por el ahora nuevo presidente que es momento de recapacitar y que solamente con un país unido es que se puede rescatar la democracia que sufrió un severo revés en el 2021.... Por hoy es todo, ¡hasta la próxima!