La pandemia va disminuyendo pero no termina, reitera gobernador Astudillo

Chilpancingo, Gro. 18 agosto, 2020.-Tras manifestar que la pandemia por el Covid-19 va disminuyendo pero aún no termina, el gobernador Héctor Astudillo Flores insistió en su llamado a la población a seguir usando cubreboca, gel antibacterial y la sana distancia como medidas para frenar el número de contagios.

En la transmisión número 144 para dar a conocer la actualización de los datos del Covid-19 en el estado, el ejecutivo guerrerense recordó que al igual que los demás hospitales del país, Guerrero no contaba con camas para pacientes diagnosticados con Covid-19, por lo que en un esfuerzo, se logró ampliar a 824 las camas Covid en todo el estado.

’Hicimos en tres o cuatro meses lo que no habíamos hecho en varios años’, apuntó el ejecutivo guerrerense.

Se guardó un minuto de silencio y se izó a media asta la bandera en palacio de Gobierno, en cumplimiento al decreto del presidente Andrés Manuel López Obrador para rendir homenaje a las víctimas del coronavirus en México y dijo que esta acción se llevará a cabo todos los días a las 8 de la mañana.

Asimismo, informó que se le está dando seguimiento al huracán categoría 1 Genevieve, que se encuentra a 405 kilómetros al sur-suroeste de Zihuatanejo, lo que generará lluvias intensas en algunas zonas del estado, así como olas de hasta tres metros de altura.

Dijo que están alertas ante las lluvias que se presentarán en municipios de la Costa Grande y Acapulco.

Por otra parte, celebró el anuncio del presidente Andrés Manuel López Obrador para sanear la bahía de Acapulco.

Al presentar los datos actualizados del Covid-19 en el estado, el secretario de Salud, Carlos de la Peña Pintos informó que en Guerrero están acumulados 13 mil 437 casos y mil 553 defunciones.

En las últimas 24 horas se han detectado 215 casos nuevos, hay 853 casos activos distribuidos principalmente en Chilpancingo, Acapulco y Zihuatanejo, sin embargo Guerrero permanece por debajo de la media nacional en casos activos estimados con el 24.9 por ciento.



La tendencia de ocurrencia de casos registra que en Acapulco se concentran 6 mil 452 contagios, en Chilpancingo dos mil 89 y mil 38 en Zihuatanejo.

El secretario Carlos de la Peña indicó que al corte del 15 de agosto, se tiene una tendencia a la baja en cuanto a las defunciones.

Respecto a las personas hospitalizadas, agregó que están en hospitales 239 pacientes, de estos, 104 se encuentran estables, 102 graves y 33 intubados, con una ocupación de camas Covid del 29 por ciento.

Acapulco tiene el 28.7 por ciento de ocupación, Chilpancingo el 37.4 por ciento y Zihuatanejo el 16.9 por ciento.



A nivel nacional, Guerrero ocupa el lugar número 23 con el 30 por ciento de camas ocupadas y el lugar 26 en ocupación de ventiladores con el 79 por ciento de disponibilidad.

Recordó que para atender a los pacientes de Covid se reconvirtieron camas de terapia intensiva con ventiladores, monitores y oxígeno, lo que permitió brindar atención médica a más personas.

Guerrero se prepara para el inicio del ciclo escolar el próximo 24 de agosto: Arturo Salgado

En su participación, el secretario de Educación, Arturo Salgado Urióstegui, indicó que a una semana de iniciar el ciclo escolar, se están llevando a cabo en todas las escuelas el consejo técnico escolar en donde los maestros organizan el trabajo pedagógico para facilitar y acompañar a las niñas, niños y adolescentes en el aprendizaje en casa.

Refirió que los contenidos serán transmitidos a través del 11.2 de 11 niños más el 5.2 de Televisa y el 7.3 de TV Azteca que transmitirá el material educativo para educación inicial, preescolar y primaria.

El canal 3.2 de Imagen Televisión y el Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano transmitirá el contenido para secundaria y el 14.2 de Ingenio TV, más el 6.3 de Multimedios y el Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano será para el bachillerato.

Mientras que Radio y Televisión de Guerrero dispondrá de toda su barra programática para repetir toda la programación y contenidos, señaló que las asignaturas de preescolar serán ocho, 10 las asignaturas en primaria y 12 asignaturas en secundaria.