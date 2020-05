LA PANDEMIA Y SU POLÍTICA EDOMEX:

Edomex. La lucha contra la Pandemia por Coronavirus, enfermedad que ataca silenciosamente y que ha exigido, nuevamente, la reorientación del presupuesto para adquirir insumos y equipo de salud, así como la habilitación de espacios como hospitales provisionales. Del Mazo está pendiente del desarrollo de la pandemia se esperan tiempos graves. EL DIRECTOR DE ADUANAS Horacio Duarte Olivares y Enrique Vargas del Villar presidente municipal de Huixquilucan en el escenario de podres y las posibles coaliciones al 2023 todo esto dependerá del ajedrez del 2021. EL PERO DEL AS DE OROS, DR. Higinio en franca desventaja en la carrera para la candidatura en EDOMEX Enrique Vargas del Villar, presidente municipal de Huixquilucan y dirigente de la Asociación Nacional de Alcaldes, solicito al ejecutivo federal que se otorgan mas recursos para obra pública para el Fondo Metropolitano para destinarlos a sus programas sociales; los alcaldes recibirán 30 % de recursos federales ,y la casa del grupo Golden boy en Huixquilucan fue presidente municipal, diputado federal el gobernador Alfredo del mazo. Si el grupo Atlacomulco ha disfrutado de toda la riqueza económica, política y social del Estado de México durante décadas



El Direccionar la estrategia de reposicionamiento del grupo Gap y sus acuerdos invisibles, trata de componer el camino cerrando filas con ’gente’ cercana o cuya relación es más que laboral, todos ellos, relacionados emocional o familiarmente con Higinio Martínez y quienes no han sabido conducir, al menos la parte que Martínez Miranda les delegó. Las cuentas alegres no les alcanzan por situaciones de una actitud de Hubris. El segmento del grupo comenzó a financiar a sus propios proyectos, comenzó el clientelismo político. Señalando a la pésima selección de ’candidatos y aliados’ que realizó Higinio al lado de su grupo de amigos, familiares y colaboradores más cercanos, se sumó el innegable crecimiento de un grupo morenista antagónico: ’Los Puros’ o ’Sangre Nueva’ comandados por el izcallense Daniel Serrano Palacios(se alió a Bertha lujan con pedro Zenteno y Emilio Ulloa ), quién junto a su séquito de jóvenes como Xóchitl Nashielly Zagal Ramírez, José Benítez, Anallely Olivares y Edgar Estrada, tomaron por asalto espacios de trascendental importancia en el Estado de México , con total apoyo de Luisa María Alcalde, José Ramón López Beltrán y Pedro Zenteno Santaella. Los acuerdos desde el interior le permite mejor movilidad ; La rispidez de los diputados de Morena creció durante las comparecencias de los secretarios del gabinete de Alfredo del Mazo, en el marco de la Glosa del Segundo Informe. El protagonismo les ganó a varios y lejos de exhibir una dura postura frente al Ejecutivo, Morena terminó confirmando que no es más que un inquieto complaciente del sistema.



Éste grupo, que al inicio fue menospreciado por los propios morenistas del grupo Gap y aun así s les otorgo presidencias municipales, diputaciones con la venia del hijo de lopez obrador su aliado. El desplazamiento relativo en la estructura de morena estatal y nacional .lo que no ven que el Dr. Higinio concilia con las cabezas de decisión. La crisis de Morena radica en el hecho de que AMLO negociaría el pluripartidismo de aliados y oposición desde palacio nacional y que prefiere negociar de manera personal. El conflicto se resolvió en el tribunal electoral reveló a un partido desorganizado, sometido a una disputa sin reglas por el poder, las acusaciones entre líderes o por el control partidario. El desafío de las legislativas y relevo de gobiernos estatales de 2021, Morena va a depender del liderazgo del presidente López Obrador, la incertidumbre de la pandemia y al estado de ánimo de la población en un tercer elemento el temor que sustituye al miedo y a la esperanza...



A la fragmentación de las facciones de poder y en la búsqueda de retomar el modelo sistemático de cuotas, nuestra población actuara con acciones de bumerán en el 2021, esto es, la sociedad liquida que su estado de ánimo depredara su voto. La dirigencia interina con Alfonso RAMIREZ de la izquierda laboral Y SU ENLACE CON Marcelo Ebrard, Benito Pardo. El grave problema de continuar de acuerdos caciquiles, el gobierno polarizado y fragmentado a su militancia de fuerzas de diputados mediáticos y presidentes municipales que han demostrado poca eficiencia y eficacia administrativa.



La primera prueba será en los estados de Coahuila en las diputaciones locales y las presidencias municipales en hidalgo ,dos gobiernos locales priistas , las alianzas con los rojo Lugo ,que fueron desplazados por el grupo de Jose Murillo karam , Osorio Chon ,Pechina (EX DIRECTOR DEL INFONAVIT, DONDE SE RECUPERO 3 MIL MILLONES DE LOS FONDOS DE LOS PENSIONADOS POR AMLO A TRAVÉS DE PJR ) , a causa de intereses de poder ,así como ,la tendencia de apoyo a favor de AMLO en el 2018 de los desplazados y que el modelo sistemático de saqueo ,corrupción e impunidad fue la cuña de castigo al priismo de poder de estas elites . El término a morena 5 meses de su afiliación incierta, la credencialización y la renovación de las diligencias estatales y nacional, la encuesta el calzador de muchos ante su fama en su entorno de acción de los actores políticos del caique o grupo al viejo esquema de poder con la negociación, la línea el acuerdo al estilo viejo y vicios del erario público. No hay nada para nadie la alternativa las coaliciones (MORENA, PES, PT, PVEM) totales o parciales por región .al tiempo.