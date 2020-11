La paridad de género es un avance y justicia para las mujeres: Adela Román

La presidenta municipal Adela Román Ocampo participó este lunes en una conferencia de prensa donde mujeres de diferente ideología política fijaron postura sobre la resolución emitida por el Instituto Nacional Electoral (INE), para que los partidos postulen 7 mujeres que compitan en el proceso electoral de 2021 en el que serán renovadas 15 gubernaturas.



En el evento realizado en conocido hotel de la costera Miguel Alemán, y al que asistieron mujeres militantes de diferentes partidos políticos y regiones de Guerrero, la alcaldesa dijo que las mujeres guerrerenses que aspiran a un cargo de elección popular ’nos manifestamos en contra de cualquier pretensión que cuestione o ataque la resolución del Instituto Nacional Electoral, la cual es histórica, es justa, equitativa y abre la posibilidad a ese 50 por ciento de la población que se ha mantenido callada, sometida y sin posibilidades de participación, negándonos incluso, los derechos más elementales de la ciudadanía’.



En su mensaje consideró que la resolución del INE garantiza la paridad de género en las 15 candidaturas que se renovarán próximamente en el país, y ’se abre la posibilidad para que muchas de las brillantes mujeres que tenemos en esta entidad suriana, participen, compitan y lleven el mensaje de la política de los gobiernos con sello de mujer’.



Román Ocampo refirió que hay un frente de mujeres con capacidad, con sensibilidad y con la fuerza espiritual y enfatizó que ’los hombres, de ninguna manera son nuestros enemigos ni nuestros competidores, son nuestros compañeros y complementos, pero es necesario que, en todo el país, y en particular en Guerrero, esa visión masculina que ha prevalecido por siglos se complemente con la visión femenina de cada una de las mujeres que integramos a esta entidad’.



Así también, durante su participación en la conferencia de prensa, la diputada federal Abelina López Rodríguez fijó postura sobre la resolución del INE, destacando que el partido de Morena, que asume la Cuarta Transformación, debe de ser el primero en apuntar que 7 mujeres vayan a la gubernatura.



’Sería contradictorio que el partido que dista de ser democrático haya voces que digan: Yo no estoy de acuerdo. Para mí eso se llama misoginia’, sostuvo.



A su vez, la presidenta de la Fundación Bloque de Mujeres al Poder, Silvia Galeana Valente, destacó que la paridad de género es la salida a la igualdad sustantiva, a lograr una meta y las mismas oportunidades en los diferentes ámbitos de hacer políticas públicas encaminadas a proteger a las mismas mujeres.



Reiteró que la resolución sobre la paridad de género es la oportunidad para que las mujeres tengan la participación plena en el ámbito político de este país, sin que existan barreras y ’pisos pegajosos’ que impidan a las mujeres llegar a esos espacios de poder.



Mientras que, Abril Torres Hernández, representante del Colectivo Mujeres que Inspiran, hizo hincapié en que la lucha no cesa y ’no hemos parado, no hay más grande estabilidad que una mujer educada y libre, no hay un rol más inspirador que un hombre que admire, respete y celebre el liderazgo de las mujeres’.



Por su parte, la dirigente del partido Movimiento Ciudadano, Julia Chávez Viviano, expuso que las mujeres ’estamos en la lucha de estar posicionadas en la política, en todos los terrenos; seguimos avanzando con paso firme, colocándonos en espacios hombro con hombro con los hombres’.



Asimismo, María Soledad Hernández Mena, representante del Movimiento Nacional por la Esperanza en Iguala, comentó que es necesario garantizar la paridad hacia las mujeres en las candidaturas, pues ’Guerrero se levanta y se levanta con mujeres’.



En otra de las participaciones, Angélica Castro Rebolledo, representante de Leovigilda Chávez Hernández, consejera nacional de los Derechos Humanos en Morena en la Costa Grande, mencionó que ’hoy espero que con la paridad total, una mujer encabece la gubernatura, tenemos que demostrar que las mujeres sabemos gobernar y aquí tenemos un ejemplo con Adela Román Ocampo, que está gobernando limpiamente’.



También asistieron a la conferencia la regidora de Morena Alva Patricia Batani Giles, la secretaria de Desarrollo Social, Milly Janet Ramírez Olmedo; la presidenta del patronato DIF Acapulco, Adriana Román Ocampo; la directora de Grupos Étnicos, Magdalena Valtierra García, entre otros funcionarios municipales.