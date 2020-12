La paridad no sólo atañe a los partidos, sino también a la sociedad: Citlali Calixto

La participación política de las mujeres ha quedado garantizada por ley en los partidos políticos, incluso, por primera vez en la historia hay un gabinete presidencial con paridad de género, pero también es importante que la sociedad pueda confiar en que ellas están no nada más convencidas, sino capacitadas para ejercer la función pública, expresó la politóloga Citlali Calixto Jiménez.



En entrevista, la también activista dentro del feminismo, dijo que el hecho de que el presidente Andrés Manuel López Obrador haya integrado por primera vez un gabinete donde se ha tratado que las mujeres estén al frente de al menos la mitad de las secretarías de Estado, es indicativo de que sí se pretende seguir en esa línea de respetar la paridad.



Inclusive, señaló que hay muchas mujeres que reconocen la importancia y el valor de su participación en la vida política del país.

Sin embargo, precisó que no se trata ’nada más que las mujeres levantemos la mano para poder participar en la vida política, sino que también la sociedad pueda confiar, porque hay un tema ahí en razón de violencia política de género, donde no se confía que las mujeres tengan estos puestos de elección popular’.



Dijo que se requiere impulsar en la ciudadanía la idea de que las mujeres ’también teneos la capacidad porque somos personas con convicciones que evidentemente si queremos influir desde estos espacios, es de la mano con la sociedad, con esas dos herramientas: tenemos la convicción, pero también tenemos capacidad’.



En cuanto a los jóvenes, Calixto Jiménez sostuvo que estos sí tienen incidencia política, como se demuestra con movimiento sociales liderados por jóvenes como #YoSoy132, el feminismo y el movimiento LGBTT; pero lo que no tienen es incidencia electoral, y sí se requiere que se les abran más espacios de participación política, de la misma forma que se está haciendo con la paridad de género.



’Entonces sí que se nos dé la oportunidad de que las mujeres participemos en esta vida política, pero de la mano con los jóvenes, que también son importantes en la sociedad’, señaló.