La participación ciudadana es indispensable para procurar la salud ante la emergencia sanitaria: Alejandro Lara Gutiérrez

Del 7 al 20 de diciembre el municipio de Córdoba se encontrará en color naranja en el semáforo epidemiológico de la emergencia sanitaria por COVID-19, por lo que urgió a la ciudadanía a respetar las medidas implementadas por las autoridades de salud para mitigar el número de contagios, destacó Israel Alejandro Lara Gutiérrez, titular de la jefatura de Salud.



El funcionario municipal informó que la actual administración mantiene las acciones preventivas y no baja la guardia ante la emergencia sanitaria, pero expresó la necesaria suma de esfuerzos con las y los ciudadanos, que ante una mayor movilidad, ha provocado el aumento en el número de contagios ante la población.



’Hemos regresado a semáforo naranja, debemos tomar medidas ante este aumento de casos, la invitación es a la ciudadanía a quedarse en casa, durante las festividades del mes de diciembre es mejor no acudir a fiestas, celebraciones e incluso a las procesiones religiosas para evitar alta convocatoria de personas’, informó el titular de la jefatura de Salud municipal.



El semáforo en color naranja indica riesgo alto de contagio, por lo cual el aforo al 50 por ciento es permitido en restaurantes, peluquerías, gimnasios, cines y teatros; el aforo para el 25 por ciento será para centros religiosos y plazas comerciales, actividades sociales no esenciales deberán permanecer cerradas.



Y hace un llamado a las familias cordobesas a atender las recomendaciones para procurar la salud ante el posible contagio por COVID-19, las cuales son el uso de cubrebocas, mantener la sana distancia, aplicar gel antibacterial y el lavado frecuente de manos.