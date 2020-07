La participación de la ciudadanía es y será fundamental para que Nezahualcóyotl salga de la etapa más critica de la pandemia: Juan Hugo de la Rosa

NEZAHUALCOYOTL,MEX.- Informa el presidente municipal Juan Hugo de la Rosa que esta ciudad pasó del lugar sexto que ocupaba en junio al décimo a nivel nacional, en casos de contagios acumulados de COVID-19, gracias al esfuerzo de vecinos y autoridades.



* Llamó a no bajar la guardia al tiempo que anunció la puesta en marcha de la campaña de autoprotección las 3 C, que se ha usado exitosamente en Europa, Asia y Medio Oriente.



Con el fin de seguir disminuyendo los índices de contagio por COVID-19 en Nezahualcóyotl de manera paulatina, como hasta el momento se ha logrado al pasar del lugar número 6 a nivel nacional al número 10 con 4 mil 179 casos acumulados y 213 activos, se ha iniciado una nueva campaña informativa para orientar a la ciudadanía de diversos mecanismos de autoprotección, tales como evitar espacios cerrados así como el contacto cercano entre personas y lugares concurridos, conocida como las 3 C y que ha sido usada en Europa, Asia y Medio Oriente, pues los cuidados para evitar rebrotes de coronavirus dependen, en gran medida, del comportamiento voluntario de cada población, por lo que el presidente municipal Juan Hugo de la Rosa García pidió no bajar la guardia.



El alcalde puntualizó, en conferencia de prensa virtual, que de igual manera en lo que respecta a la zona oriente del Valle de México, Nezahualcóyotl pasó del tercer puesto al quinto lugar y a nivel estatal, gracias a las acciones de contención, distanciamiento social, aislamiento voluntario y programas de apoyo pero sobre todo al actuar responsable de la gran mayoría de la población, se logró disminuir la incidencia de contagios para ocupar el segundo puesto, esto pese a ser el municipio con mayor tasa de densidad poblacional de la región al contar con una ocupación de cerca de 17 mil 500 personas por kilómetro cuadrado y por supuesto, ser uno de los más habitados del país con más de 1 millón 200 mil habitantes.



De la Rosa García afirmó que la información ha jugado como siempre un papel fundamental para lograr tomar las decisiones adecuadas y protegernos de la mejor manera posible del SARS-CoV-2, por lo que con el respaldo y acompañamiento de la comunidad científica de la Universidad Naciona

Autónoma de México (UNAM) y el Instituto Politécnico Nacional (IPN) se ha lanzado la campaña ’Evita las tres C’s’: espacios cerrados, el contacto cercano y lugares concurridos, aunado a las ya emitidas acerca del correcto lavado de manos, el uso de cubrebocas y la desinfección constante de espacios y objetos de uso común y personal.



Solicitó a los propietarios de establecimientos comerciales y empresarios seguir acatando las normas sanitarias correspondientes sin excepción alguna pues señaló que el cuidado de la salud de todos en este momento es una cuestión de corresponsabilidad y unidad, pese a las afectaciones económicas que implican ya que la vida es el bien más preciado y nada absolutamente nada vale más que la vida, por lo que dijo, el gobierno municipal que encabeza, seguirá buscando las maneras de respaldarles con el objetivo de que sus negocios o empresas continúen en pie y en cuanto sea posible se recuperen gradualmente.



En ese sentido, informó que el Programa de Reactivación Económica municipal se realiza de manera exitosa pues tan sólo para el programa de créditos económicos se han recibido ya más de mil 800 solicitudes, mientras que con el programa de empleo temporal se podrá beneficiar a cerca de 900 habitantes que por causa de la pandemia se han quedado sin trabajo y consecuentemente sin ingresos económicos.



Al respecto, el munícipe reiteró su llamado al gobernador del Estado de México para hacer un esfuerzo mayor para aumentar el monto de 150 millones destinado al Programa de Seguro Desempleo en la entidad a 5 mil millones de pesos, con ello se podría otorgar un apoyo de 6 mil pesos mensuales durante medio año, con lo que cerca de 150 mil mexiquenses serían beneficiados directamente, pues el monto planteado en este momento para apoyar a la población perjudicada sólo contempla la entrega de 3 mil pesos a 50 mil beneficiarios, el cual es insuficiente para garantizar el sustento básico de una familia.



Por ello sugirió al gobernador llevar a cabo un proceso minucioso de revisión de acciones y proyectos de obra programadas en la entidad que pudieran posponerse o postergarse, tal y como el propio gobierno municipal ha hecho para modificar su planeación a fin de ayudar a quienes más lo requieran en este momento tan difícil.



Por otra parte, en materia de atención médica informó que se ha brindado atención directa a 318 vecinos que manifiestan algún síntoma relacionado con dicha enfermedad otorgando, de ser necesario, el medicamento preventivo correspondiente a fin de evitar complicaciones mayores para la salud del paciente, o bien en casos graves canalizándolos a los centros médicos de atención correspondientes.



Indicó que gracias a un convenio con el Hospital Regional de Alta Especialidad de Ixtapaluca se continúa con la aplicación de pruebas COVID-19, a la fecha se han realizado 143 pruebas PCR de 500, de las cuales 83 son negativas y 60 positivas, además de las más de 500 que llevó a cabo en Nezahualcóyotl, hace unas semanas, el Instituto Politécnico Nacional.



Para finalizar, el presidente municipal Juan Hugo de la Rosa García reconoció y agradeció a la ciudadanía la solidaridad demostrada con quienes más la necesitan, así como el seguir con responsabilidad las recomendaciones e indicaciones señaladas para evitar y disminuir los contagios de coronavirus, las cuales dijo son en beneficio de su propia salud y la de sus seres queri