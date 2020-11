*Bety Vélez, por una diputación o la presidencia de Chilpancingo



Ayer fue el Día Mundial de la No Violencia en contra de la Mujer, y hubo acciones diversas a favor de prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia de género.

Es cierto que la demanda de las mujeres para que se logren atender las acciones de violencia en su contra, en gran porcentaje está pendiente.

Pero también hay avances en materia política, relacionados con los espacios que cada vez más van obteniendo las mujeres.

Así, podemos ver muestras de que poco a poco van cediendo las barreras que impedían la participación de las mujeres en política, y podemos mencionar algunos casos que lo demuestran.

Vemos que el Partido Verde Ecologista de México designó a la guerrerense Karen Castrejón Trujillo, como la nueva dirigente nacional de este instituto político. Algo plausible sin duda.

Por su parte, el PT ha nombrado a Luisa Ayala su candidata a la gubernatura, en caso de que corresponda mujer.

La presidenta de la asociación civil Expresión Guerrero Luisa Fernanda Fontova fue designada por la dirigencia del PAN, como la opción para abanderar a este partido en el puerto de Acapulco en la próxima elección del 2021.

Adela Román, Bety Mojica y Nestora Salgado, estuvieron en la sede nacional de Morena, junto con varios aspirantes hombres refrendando su aspiración a la candidatura a la gubernatura por ese partido.

En este escenario Adela tiene altas posibilidades de ser la candidata de Morena.

Por otro lado, este día, Antonio Gaspar Beltrán hizo algunos cambios en su gabinete y las dos personas que tomaron protesta son mujeres.

El presidente municipal de Chilpancingo señaló que estos nombramientos son resultado de su compromiso con la inclusión de las mujeres, y por eso designó a Anacleta López Vega como secretaria general, y a Ana Dilcia Torres Romero, como secretaria de Obras Públicas, respectivamente.

El gabinete de Gaspar tiene en un alto porcentaje mujeres en áreas de decisión.

OTRA MUJER DESTACADA ES BETY VÉLEZ, quien es líder sindical en la Secretaría de Salud, y también presidenta de la Asociación Sociedad e Instituciones (ASÍ) en Guerrero, un cargo político muy importante y que lo ha obtenido gracias a su esfuerzo constante por sobresalir.

En relación a las elecciones que vienen, ha insistido que los partidos siempre deben tener los mejores candidatos, más allá de las alianzas electorales, porque deben ser cercanos a la gente que en verdad quieran servir y no busquen el beneficio personal.

De la alianza PRI-PRD, la califica como buena y adelantó que podría ganar los espacios de representación en juego en esta elección intermedia, del 2021.

De ella se puede destacar que su trabajo realizado en el Sindicato de Salud en Guerrero le ha permitido demostrar su capacidad para trabajar y para representar a los trabajadores de este sector, ’donde terminó con la corrupción en trámites porque antes de que ella llegara a la dirigencia les cobraban entre 4 y 5 mil pesos por una hoja de préstamo, o por la entrega de plazas, trámites que son gratuitos.’

Bety Vélez reconoce que las mujeres tienen capacidad para encabezar cualquier responsabilidad pública y están dispuestas a servirle a la gente, y como ella, –y otras más–, es el mejor ejemplo del apoyo que ha ganado de los trabajadores y de la ciudadanía en general en sus proyectos políticos.

Hay quienes no lo saben, pero ella señala que aún se mantiene en el PRI, y que aspira a ser candidata a un espacio de representación política.

Algunos ojos la ven participando por la presidencia municipal de Chilpancingo, y otros por la diputación federal del 07 distrito.

La líder sindical defiende con mucha razón el quehacer político, pues señala que no todos los políticos son corruptos. ’Esa no es una verdad –dice– porque así como puede haber militantes malos hay gente buena en cada uno de los partidos.’

Hay que recordar que Bety ganó la diputación federal por el distrito 07 en la elección del 2015, y que realizó varias gestiones para obras en los municipios de su distrito y con gestiones para las colonias y comunidades.

Enumerando sus acciones, destacan los dos centros de salud en Chilpancingo, la gestión para una Clínica para atender el cáncer, gestionó recursos para la remodelación de la avenida Miguel Alemán, una cancha en Jaleaca de Catalán, una cancha de basquetbol en El Amate, etc.

La experiencia que tiene como legisladora y líder sindical le da amplia posibilidad para participar en la selección de los candidatos, y está puesta a medirse con quien sea para participar como candidata a diputada, o volver a contender por la alcaldía de Chilpancingo.

Así que como ella dice, la veremos en la boleta en la elección del 2021.

.