Antes de presidir el homenaje a Vicente Guerrero, en Cuilapan de Guerrero, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció el inicio del Plan Nacional de Vacunación a partir de este lunes en los municipios más pobres del país con los adultos mayores, una vez que se concluya la segunda etapa de vacunación al personal de salud que combate en primera línea covid-19.

Esto se hará luego de la llegada de más dosis de la Pzifer que estaban pendientes y nuevos pedidos de la India y cuyo abasto no se detendrá a partir de ahora, una vez que se han cumplido los compromisos con la ONU y superado las trabas burocráticas en la Unión Europea en donde se han puesto restricciones a la salida de sus vacunas.

Pero lo más importante es el anuncio hecho por el canciller Marcelo Ebrard en el sentido de que México se unirá a los cuatro países que desarrollan sus propias vacunas en la región: Cuba, Chile y Argentina y que se llamará ’Patria’ confirmó el presidente López Obrador en homenaje a don Vicente Guerrero, autor de la frase ’La Patria es Primero’.

Esto es fundamental porque covid-19 –igual que otras epidemias-, llegó para quedarse y no es la primera ni la última puesto que la humanidad seguirá siendo víctima de los virus y es fundamental tener a tono nuestros centros de investigación y se debe dar cuenta, con resultados, el destino de nuestros recursos. Tenemos todo para ser autosuficientes y no depender del extranjero.

TURBULENCIAS

Adelantan apoyos a adultos mayores

Durante su gira por Oaxaca en recónditos municipios de la región Mixteca, el presidente Andrés Manuel López Obrador estuvo en San Mateo Etlatongo y San Mateo Tlapiltepec –con 62 viviendas y 120 habitantes-, en donde anunció que además de los apoyos que reciben sus pobladores tanto adultos mayores, jóvenes y menores con discapacidad, en todo el país durante febrero y marzo los cerca de 15 millones de adultos mayores recibirán adelantadas sus pensiones en febrero y marzo, al iniciarse las campañas políticas, y evitar el uso de recursos públicos con fines electorales o prever que se confunda con fines partidistas. El presidente, como es normal en todos los recorridos por el país, recibió denuncias de todo tipo pero lo más importante es que inauguró caminos hechos por los mismos pobladores sin injerencia de empresas constructoras o dependencias gubernamentales u organizaciones sociales que entregan mermados esos recursos por moches y piquete de ojos…El secretario de Comunicaciones y Transportes, Jorga Arganis Díaz Leal dijo que en Oaxaca se invierten 1,800 millones de pesos y se han entrega 35 de 58 caminos en la entidad…Nuevamente se contradijo los dichos del subsecretario Hugo López-Gatel en el sentido de que la vacunación no podía iniciarse por regiones geográfica y que la práctica de hacerlas por edades corresponde a una estrategia de diversos países y organizaciones internacionales porque es lo mejor. Ahora resulta que se iniciará por los municipios más pobres y más apartados del papis que, aunque se confirma que primero los pobres o La Patria es Primero, donde se ha concentrado el virus es en las ciudades de más densidad demográfica y en donde los hospitales están saturados, pero el giro obedece al rumbo que sigue la IV-Transformación, lo cierto es que tanto en las ciudades medias, grandes o comunidades alejada, buen porcentaje de sus habitantes continúan con sus actividades rutinarias pues observan en el horizonte muy lejano el plan de vacunación y la efectividad del biológico…En Oaxaca sigue la pugna por el liderazgo del Partido Verde –ahora en manos de José Estefan Glissen- y sus candidaturas. Dicha franquicia está en manos de hijos de políticos ancestrales que han hecho de los cargos administrativos y de elección popular en la entidad como patrimonio familiar. La militancia exige participar en el reparto de privilegios ahora acaparados por verdaderas mafias del poder…

