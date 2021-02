’La Patria es primero’ frase de Vicente Guerrero

Carlos Ravelo Galindo, afirma:



Para que no haya duda de cómo murió el14 de febrero Vicente

Guerrero, en 1831, el Instituto Nacional de Estudios Históricos de las

Revoluciones de México, en el Diario Oficial de la Secretaría de

Gobernación, nos advierte: Fue fusilado.



Día de luto y solemne para la Nación. La Bandera Nacional

deberá izarse a media asta.



Y el abogado Jorge Alberto Ravelo Reyes nos adelanta el dato

que viene en el DO.



’El héroe suriano fue juzgado de manera sumaria por rebelarse

contra el gobierno y fue fusilado el 14 de febrero de 1831, en el

convento de Cuilapan, Oaxaca.



’Vicente Guerrero, un personaje valiente, leal y patriota, es

ejemplo de la participación de los grupos sociales que intervinieron en

la lucha por la independencia nacional, en particular de los de raíz

afroamericana.



14 de febrero de 2021 se conmemora el 190 aniversario luctuoso

del insurgente Vicente Guerrero Saldaña.



Nació el 10 de agosto de 1782, en la villa de Tixtla, población

del actual Estado de Guerrero, denominada en su honor como Tixtla

de Guerrero.



Formaba parte de una familia dedicada a la arriería y a la

armería, razón por la cual conocía la geografía y los caminos serranos

del sur novohispano.



Al inicio del movimiento insurgente por la Independencia de México, se

unió a los ejércitos de José María Morelos, bajo el mando de

Hermenegildo Galeana y pronto destacó por su pericia y valentía.



Entre 1814 y 1815, el movimiento insurgente sufrió un severo

declive con la derrota ante los ejércitos realistas, pero sobre todo por

el fusilamiento de líderes destacados con Morelos, Matamoros y

Galeana.



En tales circunstancias, Guerrero se mantuvo en pie de lucha,

organizaba guerrillas, resistía los embates del enemigo y el

ofrecimiento de indulto a cambio de rendir las armas.



A él se debe la frase célebre: ’La patria es primero’.



A finales de 1820, al observar una coyuntura favorable para la

causa insurgente, Guerrero sostuvo comunicaciones epistolares con



los jefes realistas José Gabriel de Armijo y Agustín de Iturbide para

acordar la pacificación del país y la conjunción de esfuerzos para

consolidar la Independencia política.



El resultado fue la adhesión al Plan de Iguala y al Ejército de las Tres

Garantías, seguida de la consumación de la Independencia y la

entrada triunfal a la Ciudad de México, el 27 de septiembre de 1821.



Tras la clausura del Congreso por el gobierno de Iturbide, el

general Vicente Guerrero se opuso al régimen monárquico y secundó

los pronunciamientos por el establecimiento de un sistema

republicano.



En 1824 se instituyó la república federal y Guadalupe Victoria

fue elegido el primer presidente de México.



Durante la primera sucesión presidencial, en 1828, Guerrero

contendió por la presidencia y aunque fue derrotado en las elecciones,

asumió el poder Ejecutivo mediante un levantamiento armado.



Su gobierno duró alrededor de 8 meses.



Tuvo que hacer frente al intento de reconquista comandado por

el brigadier español Isidro Barradas.



Asimismo, refrendó el decreto de abolición de la esclavitud,

promulgado en 1810 por Miguel Hidalgo.



Al final de su mandato, combatió el pronunciamiento militar

abanderado por el vicepresidente Anastasio Bustamante y tuvo que

plegarse a la decisión del Congreso, que determinó su ’incapacidad

para gobernar’, el 4 de febrero de 1830.



Guerrero se retiró a Tixtla y después se internó en la sierra para

iniciar la llamada Guerra del Sur.



No obstante, sus enemigos no cesaron en su persecución y le

tendieron una trampa. En enero de 1831, estableció comunicación con

Francisco Picaluga, un marino genovés quien lo invitó a conferenciar a

bordo de una embarcación.



Alejado del puerto de Acapulco, Picaluga arrestó a Guerrero y lo

trasladó a Huatulco, donde lo entregó a sus enemigos.



