La periodista Cecilia Solís denuncia persecución e intimidación

Cancún, Quintana Roo, febrero 18 de 2021. – La reportera Reyna Cecilia Solís, quien fuera lesionada a balazos en la represión policial del 09 de noviembre del año pasado (9N), informó que ha sido intimidada, después de denunciar al presidente Andrés Manuel López Obrador que en Cancún y Quintana Roo se ha minimizado y tratado de ocultar el caso que esa tarde/noche escandalizó a los medios nacionales e internacionales.

’He comenzado a sentir ciertas situaciones, nos han querido abrir el vehículo, he recibido llamadas extrañas, no solamente yo, y eso ya nos comienza a poner nerviosos a todos nosotros (víctimas y familiares) conforme vamos avanzando; esto se da después de que logramos tener contacto con la Federación, porque lo que estoy pidiendo es que la carpeta de investigación se saque del estado y la atraiga la Federación, para que realmente haya una investigación’.

En las instalaciones de la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo (Cdheqroo), la agraviada exigió que se le indemnice económicamente (podrían ser unos 15 millones de pesos) y se procese conforme a derecho a los agentes policiales, mandos y gobernantes responsables de las agresiones a balazos en la que milagrosamente no mataron a manifestantes y periodistas.

’Que se investigue a fondo, que se señale directamente a los responsables y que no sólo simulen, como lo han venido haciendo… Lo grave de este asunto es haber usado armas de fuego contra manifestantes y periodistas, incluso, niños que estaban esa noche. El usar esas armas de fuego contra civiles no se puede dejar pasar, no se puede olvidar, no pueden hacer como que no sucedió’.

La locutora asegura que las autoridades policiales y de procuración de justicia nunca le han proporcionado garantías de seguridad ni custodia personal, solamente un número teléfono al que puede llamar en caso de que sienta en riesgo su integridad física, lo cual no funcionaría en una emergencia.

Redacción 5º Poder