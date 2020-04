La perseverancia, no lo olvides

Es importante no juzgar a nadie por quién es.

Entender que todos somos seres humanos con capacidades individuales.

Dejemos de sentirnos superiores, dejemos de sentirnos tan importantes, porque la vida da muchas vueltas.

Ser recatado en tus apreciaciones y conocimientos, no te salva de sufrir un revés.

Atiende esta moraleja:

Un hombre intelectual alquiló una pequeña barca para cruzar un río. Al subir, el barquero se expresó con frases gramaticalmente incorrectas. Después de corregir al hombre por los errores que había cometido al hablar le preguntó:

- ’¿No has estudiaste en la escuela o por qué no sabes de gramática?’

- ’No señor, soy analfabeto’ contestó el barquero

- ’¿Supongo entonces que tampoco sabes matemáticas y geografía?’

- ’No señor, no tengo idea de nada de eso que me dice, soy solo un barquero’, respondió.

- ’Disculpe si le ofende, pero en mi opinión alguien sin estudios, ni cultura, es como si hubiera perdido la mitad de su vida’, le dijo el hombre al barquero.

Un instante después, la pequeña barca fue arrastrada fuertemente por la corriente y entonces el barquero le dijo al señor:

- ’Tendremos que nadar ahora, ¿supongo que usted sabe nadar?’ dijo el barquero al hombre

- ’No, no sé nadar’ dijo el hombre

- ’Entonces me temo que es usted y no yo quien va a perder la vida’

Luchar por el éxito es un rasgo que muchas personas comparten, pero que no siempre saben cómo lograrlo.

Si te sientes atrapado en el mismo lugar sigue, si quieres, estas reglas.

Muchas personas famosas como el fundador de Microsoft Bill Gates o el creador de Facebook Mark Zuckerberg, las usan para triunfar en la vida y mantenerse al día con su éxito.

La afición a la lectura es compartida por muchas personas exitosas como Bill Gates, que lee unos 50 libros al año.

Lleva siempre contigo un libro. Como el colega Mario Campa Landeros. Y leélos, como él.

Establece objetivos de lectura de varias horas o varias páginas por día y haz todo lo posible para cumplirlos.

Comprender lo que has leído y la información que has recopilado es una condición clave para el éxito y el aprendizaje.

Cuando lees para aprender y mejorar, es importante que tomes tiempo para comprender lo que has leído, para no sentirte abrumado y cansado.

Es esencial que dediques el tiempo para cortar las distracciones.

Una buena forma de hacerlo es llevar un diario que te ayude a procesar tus sentimientos y pensamientos.

El diario también te ayudará a procesar las cosas que aprendiste y aplicarlas a tu trabajo o a cualquier otro campo en el que desees tener éxito.

Una vez que hayas comenzado a aprender y comprender lo que necesitas hacer para salir adelante y tener éxito, puedes comenzar la etapa práctica.

Tómate un tiempo cada semana o día para probar teorías o ideas que tengas.

Podría ser un proyecto en un trabajo con el que has luchado y en el que hayas encontrado una forma interesante de hacer o cualquier otra cosa en la que quieras tener éxito.

Cuando se trata de experiencia práctica, no hay malas ideas y experimentar con cosas diferentes por "locas" que sean, te permitirán probar qué funciona y qué no.

De esta forma, no te arriesgarás a fracasar en el terreno, sino que simplemente realizarás tus propios experimentos sin involucrar a otras personas en su fracaso o éxito.

Es fácil confundir el trabajo con el aprendizaje, y cuando lo hacemos, las personas comienzan a sentir que están parados en un lugar.

Cuando comienzas a dedicar tiempo al aprendizaje y no solo al trabajo, puedes desarrollarte significativamente.

De esta forma, te enfocarás no solo en tus problemas diarios, sino también en el futuro y en la forma en que puedes esforzarte para lograrlo con éxito. El éxito en la vida no se mide solo por los logros materiales que pueden desaparecer en un instante, sino en una mejora constante.

El mayor desafío es la perseverancia. Y seguimos en ello.

