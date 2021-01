La pesadilla se dilata en 2021

Con la llegada en día de hoy domingo 3 de enero de 2021 la fiesta de la Epifanía, según el calendario Litúrgico, termina la magia y espíritu del maratón Guadalupe-Reyes en México y los taxqueños, como en todo Guerrero, México y el mundo, continuamos de lleno guerreando la aciaga epidemia sanitaria del Covid-19; la economía, la inseguridad, el medio ambiente, el proceso electoral y tantas otras calamidades apocalípticas nos sofocan.

Es afanoso querer volver a lo de antes pero es imposible. Con aparición de este bicho invisible en el mundo nos cambió la vida a todos, a unos para mal y a otros para bien, según con el cristal que se mire. En este rinconcito de flores del ejido mexicano, llamado Taxco mágico, los cortejos fúnebres transitaron por las calles empedradas todos los días, los lugareños observamos como nunca, un espectáculo fúnebre triste, pues ahí, envueltos en cajas y urnas de madera llevaban los desechos mortales en hombros a nuestros queridos familiares o amigos.

La peste al día de hoy nos ha dado duro a las familias taxqueñas. Dicen que parte de la culpa de que la gente se enferme y haya fallecido es por la proximidad que tiene este Real de Minas con el estados Estado de México, Puebla y la ciudad de México, pues han sido en muchos de los casos los que nos aportaron el virus al visitarnos, aunado a esto, muchos de los taxqueños y de manera especial el comercio ambulante y callejero, sin cubrebocas, son los receptores del contagio maligno.

Aunque la pandemia no se ha extinguido al día de hoy, aquí en el centro platero más importante de México, la crisis económica está ’en semáforo rojo’, pues la venta por sus obras de arte y trabajo artesanal, ha caído a más del 50 por ciento. Miles de plateros han tenido que abandonar la profesión para sobrevivir y han tenido que aprender algún otro oficio o actividad.

La mayoría de las familias han tenido que cocinar y vender alimentos a través de los medios digitales y de puerta en puerta. La actividad más socorrida ha sido la comida, el pan, las gelatinas, las frutas, los yogurs, pero sobre todo la fabricación de pan; en cada esquina se vende el pan dulce, los bolillos, los cuernos, las conchas y hoy pululan las roscas de reyes.

Esto es debido a la bancarrota de sus talleres de platería que han tenido que vender su plata en granalla para sobrevivir. También mucha de sus herramientas que utilizan para confeccionar las más bellas joyas de plata de todo México, se interrumpió su historia y fueron a parar en las casa de empeño y de agiotistas.

En cuanto a la inseguridad, está presente como en todo México. A los matreros ’no le ha tocado ni con el pétalo de una rosa’, sino todo lo contrario. Y diremos que también hay gente que se ha beneficiado con la muerte de tantos mexicanos, entre ellos la venta de ataúdes y urnas, los servicios funerarios, proliferan de salones de velación y los negocios expendedores de flores naturales. En el panteón municipal o cementerio particular, los espacios escasean.

La visita de turistas nacionales y extranjeros es poca y la venta de artesanías en el tianguis sabatino anquilosada. Los prestadores de servicios turísticos se quejan amargamente por la falta de ingresos. Sin embargo, los bares tienen buenas ventas pues parece ser que a los dueños de estos giros rojos, las autoridades municipales y principalmente los jóvenes, la enfermedad les pela los dientes.

También veo, como nunca, que mucha gente anciana vagando, sobre todo mujeres que tienen que alimentar a sus hijos y recorren las calles en busca en botes de basura en el tan anhelando alimento. Aquí en este pueblo minero la solidaridad de los ricos y gobierno de los tres órdenes es nula ’quieren tapar el sol con unas raquíticas despensas de vez en cuando’.

Ahora bien, esta pandemia sanitaria por supuesto que nos ha traído mucha mortificación, dolor, ansiedad, lágrimas y hambre que nos va costar mucho salir adelante, pero saldremos. Solo hay que cuidarse muchos con el cobrebocas y con las indicaciones sanitarias del gobierno federal e inyectarse cuando la vacuna este lista ’no hay de otra’.

Sin embargo, van a pasar algunas otras semanas o meses hasta que esta angustia baje de tono, solo hay que esperar y confinarse, los que podamos, hasta que nos toque el turno de inyectarnos. Mientras tanto, debemos esta unidos todos y ayudarnos, ser entrañables con los que menos tienen ’para dar buenas cuentas’.

Finalmente veo que las cosas de las que le platique en esta primera entrega del 2021, van a ser mejor, mucho mejor si le ponemos mucho ánimo y todo de nuestra parte ’nada es para siempre’, pero sobre todo debemos hacer mucha oración al dueño de la vida para protegernos ’creo que este 2020 nos pone a prueba para ser más humanos’ no apegarnos a las cosas del mundo que no nos llevaremos nada el último día de nuestro paso por este mundo globalizado. El que tenga oídos que oiga y el que tenga ojos que vea.

El reporte oficial dice que en lo que va la pandemia, han fallecido 109 taxqueños; contagiados 484; negativos 357; sospechosos 257; recuperados 234 y activos 31.

PROCESO ELECTORAL 2021

En Guerrero hay que votar por el candidato menos nefasto y deshonesto, sea del partido político que sea.

4 DE ENERO DÍA DEL PERIODISTA

Nada que festejar, muchos colegas han fallecido.

