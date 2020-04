La población de Iguala y Taxco no entiende el peligro que corre: funcionario

En Iguala, Felipe Gaspar Aguilar, jefe de la Jurisdicción Sanitaria 02 Norte, manifestó que la población de ciudades como Iguala y Taxco no entiende que debe quedarse en sus hogares por el peligro que corre.



Comentó que los dos casos de Covid-19 que fueron registrados en Taxco afortunadamente están presentándose sin complicaciones, ’Hasta este momento están muy estables, de hecho yo diría que asintomáticos, muy leves, como si fuera un resfriado común, recuperándose en sus casas; son personas jóvenes; si llegara a tener algún caso en personas adultas mayores, pues sería distinta la situación’, subrayó el jefe Jurisdiccional.



Por el momento no se ha podido definir si el contagio fue importado o local, encontrándose todavía en la fase de investigación, mencionó que tienen la responsabilidad de cuidar a toda la población, ’Son más 540 mil habitantes que están bajo nuestra responsabilidad’ enfatizó el doctor.



’El coronavirus está circulando entre nosotros y es necesario entonces de adoptar las medidas de sana distancia’, fue lo que declaró Felipe Gaspar Aguilar, comentando también que la ciudadanía no toma en serio el Covid-19.



’Perdón, pero les voy a decir una cosa y disculpen si llego a decir alguna grosería, pero yo me ando partiendo la M en todos los 16 municipios, ayer estuve en Cacahuamilpa, afortunadamente me hicieron caso que hay que aislarnos, pero aquí sigo viendo que es en vano, tenemos más de un mes sin dormir día y noche, andamos para acá y para allá jodiendonos, perdón por la grosería, pero sí me molesta porque estamos haciendo todo el esfuerzo y atendiendo, incluso nos multiplicamos, nos triplicamos’, exclamó el Jurisdiccional visiblemente preocupado por el desinterés ciudadano.



Indicó que solo existen 13 respiradores en la Ciudad de Iguala, pertenecientes de todas las instituciones, explicando que esos respiradores también se ocupan para atender otros padecimientos, subrayando que no serán de uso exclusivo para personas que llegaran a necesitarlas por el Covid-19, debido a que no se pueden paralizar otras áreas por que también tendrán prioridad.



Reconoció que sin lugar a dudas que se puede colapsar el servicio médico en la región si llegara a presentarse un gran número de personas con el Covid-19, principalmente por la carencia que se tiene en este rubro en todos los hospitales y clínicas desde hace muchos años.



En Ometepec la gente no acata las medidas, lamentan



En Ometepec, Leonardo de La Cruz es indigente en esta ciudad de Ometepec, y desde hace ya varios días se ha acercado a este corresponsal pidiendo dar un mensaje para los ciudadanos, se le concedió y su petición fue invitar a la población, a cuidarse para que no se enferme del Covid-19.



’hay que lavarse las manos antes de comer y siempre’, dijo el amuzgo que deambula todos los días en las calles de la ciudad, a pesar que se le ha calificado como ’un loco’, el amuzgo agregó que la gente no acata las medidas porque así está acostumbrada.



La importancia que se le da a este tema en Ometepec y sus comunidades no es la que se espera, por ejemplo esta semana ha habido gentes en las entradas de Coppel y Bancomer, pero sin sana distancia.



Desde muy de madrugada muchos campesinos salieron de Xochistlahuaca y otros municipios para ganar lugar y ser los primeros en canjear sus órdenes de pagos del Procampo en Bancomer en Ometepec.



Consultados algunos dijeron que a las 6 de la mañana ya estaba la cola en el banco, y que a esa hora algunas personas que van a cobrar sus envíos en Bancoppel ya se encontraban esperando que esta tienda abriera.



En estos dos días ha habido dos filas en Bancomer (una de campesinos y otra de gente que hará otro movimiento) y una en la tienda Coppel, en las entradas de los dos espacios ninguna de las personas está tomando su distancia como lo recomiendan las autoridadades estatales y federales para evitar cualquier contagio del Covid-19, tampoco personal de Coppel o de Bancomer ha salido -como en otras ocasiones- para ordenarlos, o al menos decirles que guarden su distancia. Mientras, el alcalde de Xochistlahuaca Daniel Sánchez Néstor en un mensaje en vivo en redes sociales, exhortó a la población no participar en actividades y que se resguarde en su domicilio y, ’el resguardo estricto las personas de más de 60 años y personas con alguna enfermedad crónico degenerativa’, y que después del 30 de abril el Gobierno Federal anunciará las actividades que sí se puedan realizar pero de forma ’escalonada’. Así mismo dio a conocer que se posponen a nivel nacional los censos y encuestas. Actualmente el gobierno que encabeza el morenista tiene un filtro en la entrada de la cabecera (en el puente) donde registra a todas las personas que han estado fuera del municipio amuzgo y ahora regresan en sus hogares, dándoles las recomendaciones que ha emitido el Sector Salud por la contingencia; también en los sitios de taxis ha estado informando las medidas de prevención.

Fuente: Jornada Guerrero