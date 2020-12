LA POBREZA, LA ESCOLARIDAD Y TRABAJO DE ADOLESCENTES 2020-2021.

’ El sistema democrático disfuncional, con un pluralismo ineficaz, que la sociedad que no da resultado porque no se traducen abatimiento de la pobreza, el mejoramiento de la seguridad, a la justicia, calidad de vida, y creciente desigualdad. Y a la crisis de los partidos ha propiciado alianzas entre partidos. ’Hombres personalizados perdidos sin identidad propia, que viven en la inercia social, donde exigen todos los derechos y olvidan de sus deberes. La libertad y la igualdad política es el eje de la democracia en base a las reglas de juegos que se deben respetar ante una masa y su forma de gobierno’ ortega y Gasset



La juventud en el Estado de México concentra un alto porcentaje de la problemática juvenil total del país: aquí hay más desempleados, marginados de la educación superior y media superior, afectados por las drogas, la violencia, presos, víctimas de la inseguridad pública y la desintegración familiar. De 94 millones de electores el 38% son de 16 a 40 AÑOS. POBREZA NO DEJA CREER. Solamente el 19% de los mexicanos no es pobre ni es vulnerable a serlo por carencia de servicios tal cual señala CONEVAL EL VOTO INDECISO representa más del % entre ellos los jóvenes de 18 a 28 años.



. El proceso electoral del 2021 votaran más de 5.5 millones de jóvenes. La pobreza provoca con su desigualdad que el desarrollo se ralentice, pues quienes viven bajo esas condiciones buscan la supervivencia más allá de generar valores agregados que generen riqueza a la nación. Y se lucra con los programas para fines partidistas en lugar de ser un instrumento que iguale oportunidades ante los menos favorecidos. Los jóvenes que lograron concluir la educación superior, advierte que pese a tener uno de los mejores niveles educativos, son más vulnerables al desempleo un rango de edad entre 25 y 34 años no tiene trabajo, mientras sólo 3.4 por ciento se encuentra en esta situación entre los adultos de 32 a 44 años.



En base al ingreso y al consumo es la forma más fácil de los gobiernos en establecer sus focalizaciones ante sus gobernados del ingreso .Esta disparidad de ingresos ,a la perdida de la calidad de vida y de bienestar , la dificultad creciente para conseguir empleo conforme avanza la edad se ven reflejadas en las cifras de pobreza. Sí a eso se suma la crisis en los sistemas de bienestar social, el panorama es desolador. La crisis del 2009 y hasta la fecha con la pandemia del Covid-19, ha producido desesperanza y temor a una realidad social de un sistema de salud y seguridad colapsado.



’En México 3.3 millones de niños y adolescentes trabajan. El Edomex, alcanzaba una tasa de 9.8% por debajo de la media nacional del 11.7. Adolescentes entre 5 y 17 años de edad, se veía en la necesidad de trabajar tanto en quehaceres del hogar hasta en actividades no permitidas .LA Pobreza laboral de 50% y deserción escolar del 10% podrían provocar que en el 2020 aumente. °INEGI. El trabajo infantil sufrirá cambios drásticos durante el 2020, ya que los efectos de la pandemia han sido devastadores para la economía del país, lo que sin duda provocará que muchos niños y adolescentes busquen opciones para apoyar en el gasto familiar.



No debemos olvidar que la pobreza laboral se incrementó por arriba del 50 por ciento de acuerdo

A los últimos datos dados a conocer por el CONEVAL, lo cual quiere decir que más de la mitad de los mexicanos no ganan lo suficiente para comprar la canasta básica. La matrícula escolar básica.

Alrededor de 2.5 millones de estudiantes dejaron la escuela este ciclo escolar, lo que se calificó como un fuerte golpe para la educación en un país que ya arrastraba grandes rezagos.

El 10 % de los estudiantes ya no regresó para continuar sus estudios por diversos motivos, desde el hecho de no contar con computadora o internet para tomar clases, hasta el hecho más preocupante, que se vean en la necesidad de salir a buscar la forma de llevar dinero a sus hogares para apoyar a la economía familiar.



México ante la situación de que nuestra juventud está pasando en un estado de vulnerabilidad ante la delincuencia y consumo de drogas con su distribución en nuestro municipio Texcoco en niveles de incremento. Los jóvenes de 12 a 16 que están en proceso de desarrollo físico, psicológico. 1.- el consumo de inhalantes 2.-el consumo de mariguana 3.- consumo de cocaína. La estrategia política y de gobierno que permita ser el eje de implementación de políticas de prevención al consumo de sustancias toxicas. Así como reglamentar en forma muy estricta la venta en las tiendas de solventes a los jóvenes menores de edad, y establecer las sanciones en el bando de gobierno. Prevención social: disminuir factores de riesgo para evitar delinquir, los elementos familiares, rígidos, educación, drogas, escuela, desarrollo social que eleva la calidad de vida y humano, disuadir conductas. Evolutivo. Factores endógenos y exógenos, biológicos, de raza, de género, de riesgo de la conducta, el alcoholismo, escuela el delito es multifactorial.



Los partidos políticos, los gremios y todas las otras organizaciones grandes tienden a desarrollar una estructura burocrática, es decir, un sistema de organización racional (predecible) organizado jerárquicamente. El problema cabal de la administración requiere burocracia. Las masas son incapaces de participar en el proceso de toma de decisiones, y necesitan un liderazgo fuerte. LA DEMOCRACIA: Estas organizaciones burocráticas desarrollan ciertas tensiones internas (corrupción, valores, etc.) en sus estructuras, con consecuencias imprevistas o indeseadas que han generado ineficiencia e imperfecciones, las cuales han cuestionado la viabilidad del modelo weberiana. Para Roberto Merton, cada disfunción es el resultado de algún desvió o exageración de las características del modelo weberiana. ’Introducción de las normas y apego extremo a los reglamentos…el burócrata se vuelve un especialista, no por conocer sus tareas, sino por conocer perfectamente las normas y los reglamentos propios a su cargo o función.



Los reglamentos dejan de ser medios y pasan a ser los principales objetivos del burócrata: Formalismo y papeleo excesivo, Resistencia al cambio Y Jerarquización como base del proceso decisorio. Quien toma decisiones en cualquier situación será aquel que posea la más elevada categoría jerárquica, independientemente del conocimiento.