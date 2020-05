La podredumbre invade la dirección de Protección Civil y Bomberos de Ecatepec

Cubrir la verdad y respaldarse en que existe violencia de género y política; cuando la realidad es la corrupción y extorsión en las esferas de dirección del H. Ayuntamiento de Ecatepec en el Estado de México.



El pasado 4 de mayo, la Dirección de Protección Civil y Bomberos de Ecatepec detienen a dos pipas de gas en la vía pública, los extorsionan con $80,000 mil pesos, el apoderado legal al acreditar sus unidades para llevárselas y verbalmente llama ’ratera’ a la encargada de PC y B, esta se ofende y lo acusa de ’violencia de género’ ante la fiscalía, posteriormente con el apoyo del alcalde municipal llegan al lugar cerca de 20 patrullas, donde fueron ’golpeados’ y detenidos los apoderados legales de la empresa que fueron trasladados al Hospital de las Américas.



Para protegerse y cambiar los hechos, la ’apadrinada’ por Fernando Vilchis el ’hombre invisible’ (Presidente Municipal), tuvo que ’salir en fotos simulando que se disloco el cuello (con collarín)’, porque ’como no hay ningún golpe, había que ponerle algo para que parezca que si la agredieron’ y así respaldarse que hubo ’violencia de género’.



El historial de Arriaga Ramírez se remonta el pasado 01 de febrero en la publicación La Silla Rota, donde acusan a la directora de PC y Bomberos de Ecatepec de prepotencia. Desde despidos injustificados, amenazas, acoso y hasta huachicoleo son algunas de las acusaciones de Victoria Arriaga Ramírez.



Mujeres de todos los ámbitos en la municipalidad ecatepense se manifestaron mediante un pronunciamiento con el hashtag #YoNoSoyVictoria.



’Les pedimos que no generalicen, Victoria solo representa el gobierno abusivo y misógino. La condición de mujer no la exenta de la realidad de sus actos ni de su calidad humana’, refiere el documento.



En el boletín N. 132 emitido el 12 de mayo por la dependencia de Comunicación Social, en su defensa relató que Arriaga Ramírez el pasado 4 de mayo ’fue golpeada en sus oficinas por un integrante de RCP, luego de que personal de Protección Civil de Ecatepec detuvo una pipa que prestaba servicio irregularmente, lo que inconformó al integrante de tal organización quien reaccionó violentamente’.



En las transmisiones en vivo en la Página Resistencia Civil Pacífica Nezahualcóyotl, que son varios links de videos que acredita la información. ¡Usted juzgue!



En Ecatepec el #MunicipioConValores es una #VACILADA .