LA POLÍTICA ES A TRAVÉS DE LA DEMOCRACIA

El Estado, es una organización que se forma con fines precisos, entre otros, garantizando que su poder sea construido para dar paso a la seguridad y desarrollo de la sociedad. El derecho a la conservación del Estado a vivir como un sistema de poder implica de suma de capacidades, poderes, relacionados y atribuciones que tienen como objetivo medular que el propio Estado sea valorado de acuerdo a su identidad. La democracia implica un estado bifronte, es decir, simultáneamente benefactor ,terrorista y el nuevo paradigma el temor social con la incertidumbre , La inseguridad ,desempleo y la salud colectiva, y por esto es tan destructivo. En las elecciones del 2021, el presidente de la República buscará ’cerrar la pinza’ del control de un sistema de Partidos , jugando abiertamente a favor de los 15 candidatos de Morena a relevar gobernantes del PRI (8), del PAN (5), PRD (1) y a un independiente. Su antecedente de formación Priista de la ala de la izquierda ,el primer desprendimiento en el proceso electoral a la presidencia con Carlos Salinas de Gortari con Cuauhtémoc Cárdenas en 1988, donde se cae el sistema con Bartlett y su premio ser un presidenciable eterno. AMLO Fiel a su vocación de pasado, y su idea implementar el sistema presidencial del centralismo de poder de la década de los 70s.



Esperemos que triunfe la democracia participativa de una era cibernética, de globalización, una juventud de esperanza de una mejor calidad de vida con base a su capital humano. El intento de restablecer el octavo pilar del presidencialismo(70s) ha llevado a López Obrador a un enfrentamiento con algunos de los gobernantes opositores. El soporte político de más de 30 millones de votos y el control de mayoría relativa del senado con Ricardo Monreal y en la cámara de diputados con el tecnócrata Mario Delgado. Desde el inicio del gobierno se delinearon estrategias para controlar a los gobernadores vía la disponibilidad de recursos, mientras que funcionarios de la Presidencia llamados ’delegados’ de programas para el desarrollo supervisan de modo directo el ejercicio de gobierno y del gasto público de los estados.



En LA DÉCADA DE LOS 70 S, el Ejecutivo federal tenía dos ’resortes’ para controlar a los gobernadores de entonces. Por un lado, ’indicaba’ su preferencia por algún precandidato al gobierno del estado donde habría elecciones. Lo que coloquialmente se conoció con el sobrenombre de ’dedazo’ aseguraba que el triunfador de la contienda interna del PRI y seguro ganador guardase lealtad absoluta a quien había hecho posible su postulación. La presión social de los acontecimientos de 1988 con Cuauhtémoc Cárdenas se dio un giro lento a la visión democrática . El PRI empezó a perder, primero en algunos municipios, después, en varios estados, a partir de Baja California en 1989.



EL Rumbo a la elección intermedia de 2021,! QUE NO HAY NADA PARA NADIE ¡, Los partidos políticos cómo el PAN y el PRD empiezan a cerrar filas para luchar contra quienes son los enemigos número uno de la fórmula de la coalición MORENA ,PT Y PVEM EL Alfil DE ESPACIOS POR ESTRATEGIA , La meta es poder rectificar la mayoría en el congreso federal de los 300 diputados de mayoría y sus 200 plurinominales con base a los votos acumulados para la repartición .

EL PRD EN SU SITUACIÓN DEL CONTROL DE LOS CHUCHOS Y SU DESBANDADA DE CUADROS A morena . El PRD en la actitud de reivindicarse con la izquierda , EN LAS coaliciones contra el partido en el gobierno: ¿Tiene el PRD ya objetivos de triunfo en la elección de 2021?. El objetivo es acrecentar la votación en comparación con la de 2018. Hoy gobierna la izquierda, es un clon de expresiones de partidos .



Las acciones históricas del control del poder en el Edomex : El incremento de los problemas no resueltos y en proceso de agravamiento figuran el escaso dinamismo de la economía, con todas sus consecuencias en materia de empleos, derrama económica e ingresos familiares, pobreza y exclusión de desempleados del sistema de seguridad social. Y el acelerado crecimiento de la economía informal.



HISTORIA POLÍTICA : ’ Edomex. Complejo panorama político podría darse en la entidad mexiquense, en 2021, el eje del problema es la acumulación de deuda pública sin control y controlada por leyes a modo esto es , que la ley de coordinación fiscal produce un centralismo total y no permite el desarrollo de los estados y Municipios ,a causa de este centralismo, El espacio público es el lugar en el cual participan actores y organizaciones diversas que tienen presencia en el territorio . La convivencia es una pluralidad, esto es, el marco institucionales para que se consolide con base en la diversidad y la pluralidad, nuestra democracia participativa, como forma de gobierno suministra el diseño y los medios que han de favorecer la institucionalidad de la trasparencia sobre la base que el poder tiene restricciones y obligaciones que debe cumplir por mandato de las normas constitucionales y las leyes positivas. ’ ECC



EL GRUPO DE ERUVIEL 2011-2017 : La precaria eficacia de un grupo gobernante ’Rio de luz y Atlacomulco ’ al cual notoriamente le quedó muy grande la entidad mexiquense con sus tipologías de cada municipio o región , desde la premura de los servicios públicos más esenciales de agua, luz , drenaje y pavimentación que permitan una mejor calidad de vida , el bienestar muy lejos ante la corrupción ,y la inseguridad de un estado de más de 16 millones de habitantes y el primer en la lista electoral de más de 11 millones ,en su mayoría asentadas en la zona conurbada



Se destaca a escala nacional en casi todos los indicadores negativos, desde los económicos hasta los de inseguridad pública, impunidad, opacidad, pobreza, abandono del campo, baja producción y productividad, alta exclusión del sistema de seguridad social y marginación, daños ambientales, anarquía en la expansión de las ciudades y desvinculación gobierno-sociedad.



Una realidad simulada de los problemas diarios de su población, ante su agenda pública es el negocio publico encaminado a la corrupción y tráfico de influencias que les permitan grandes dividendos desde la infraestructura urbana, escuelas, hospitales no han podido ocultar las condiciones de estancamiento y, en no pocos casos, retroceso en la marcha general del Estado de México, con el problema adicional de la desigualdad en la distribución del ingreso concentrado en el valle de Toluca.



Que el común de la gente tiene una disposición servil y medrosa que le induce a someterse a un líder o grupo de poder y a buscar así seguridad, independientemente de que este tenga verdad, razón o virtud, es un hecho. De este modo se explica que ahí donde lidera la corrección política, el discurso del común de la gente es políticamente correcto.