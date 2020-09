La Política Es Mujer y Se Rinde A Los Audaces: Aristóteles

Aurelio García Oliveros

El 21 de Enero del 2015, Mario Andrés Campa Landeros, amigo y compañero del Club Primera Plana, me obsequio el libro…DE LA GOTA SURGIO EL TORRENTE…y escribió en su dedicatoria…AQUÍ ESTA MI VOZ CONVERTIDA EN PALABRA…DISFRUTALO! EL AUTOR.



Siempre se ha considerado que un libro cuando se obsequia, es un Don de la amistad que se tiene, porque se puede…de acuerdo con la ocasión en que se haga…considerar un regalo singular de persona a persona, y creo que Mario Andrés… QEPD…lo interpreto en esa fecha,,, precisamente al término de una de las tradicionales comida-sesión de trabajo, del Club Primera Plana, que se tiene cada miércoles de cada mes, con un invitado de la actividad económica, política, administrativa y social del país.



Muy versátil en su presentación personal… tenia ante el invitado, ya que además de ser un aguerrido y buen periodista….milito en Excélsior y fue fundador y Director de DIARIO AL MOMENTO…PERIODICO DIGITAL…que sigue editándose en el Estado de México…con circulación en la República Mexicana…agregaba… Poeta…Escritor…Cantante y Bailador.



Esta es la incursión de Mario…se lee en la contraportada…Ediciones LETRAS DE AYER Y DE HOY…donde también se editó INTEGRACION, FUEGO... UNO Y UNIVERSIDAD…afín con su carrera universitaria por terminar: Ciencias de la Información. Portada Pintora Araceli Ordoñez Cordero.



Selecciono de entre sus poemas dos…que en su primer párrafo dice…MIS ANHELOS….Yo No Quiero Riquezas Terrenales…Solo quiero Tener Las Celestiales…Mirar a Dios De Frente-Cara a Cara-…Y Decirle: Señor, aquí me tienes.

El otro: MI TIERRA…Nací En La Tierra De Los Hombre s Águila… Que Brinda Abiertamente Grandes Dones…Sin Ver Si Es Blanco O Negro Aquel Que Los Recibe…Tierra Que Aborta Sus Bellezas Para Darlas… A Todo Aquel Que Viene A Ella.



La pintora de referencia acota también que…es la primera incursión de MCL en el difícil reino de la poesía, nos permite soslayar a un poeta enciernes… A un poeta que aunque no muy definido, si muestra una potencialidad lirica de indudables augurios.



