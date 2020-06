LA PRESIDENTA OLGA MEDINA QUIERE PROVOCAR UN BAÑO DE SANGRE EN LOS REYES LA PAZ, EDOMEX.

ATENCIÓN!!! MEDIOS DE COMUNICACIÓN DE LA REGION ORIENTE DEL EDOMEX.



ORDENO RETIRAR Y DESTRUIR PUESTOS DE VENDIMIA EN EL PUEBLO DE LA MAGDALENA ATLICPAC.



La madrugada de hoy (01:30 minutos), la presidenta municipal de Los Reyes La Paz, en el estado de mexico, Olga Medina Serrano, ordeno retirar con todo abuso de autoridad sin respetar la Ley, puestos de vendimia ubicados frente al Hospital Materno Perinatal "Miguel Hidalgo y Costilla", ubicado sobre la carretera federal Texcoco-Mexico, kilometro 23.5, en la colonia Magdalena Atlicpac, y con este hecho intenta provocar un baño de sangre ante las personas que pretenden defender su fuente de autoempleo.



La dirigente social, Vanessa Elizalde advierte que de ninguna manera permitiran mas abusos, por lo que estan dispuestos a la defensa de sus bienes, porque: "No hay notificaciones, a los dueños no se les ha llamado para aclarar su situacion como lo marca la ley".



"La presidenta municipal Morenista no ha hecho obra publica que beneficie a la poblacion, y pretende justificar con estos abusos su ignorancia administrativa fuera del marco de la ley como lo ha venido haciendo al destruir el patrimonio y auto fuente de empleo de gente de la avenida Morelos en la cabecera municipal, y de la avenida Simon Bolivar donde tambien en plena madrugada y apoyada en policias municipales y la Guardia nacional destruyo locales de venta".



"En estos momentos (03:14 de la madrugada) estan destruyendo los puestos metalicos que se ubican en la entrada al Pueblo de la Magdalena, y no puede ser posible, sus dueños no fueron notificados,es un vulgar abuso de poder", dijo la dirigente vecinal Vanessa Elizalde, quien se mantiene en el lugar para la defensa de su patrimonio.



Responsable del comunicado: Juan Manuel Vega.