La primera gran fractura de la 4T

Ante los señalamientos y acusaciones que comienzan a lanzarse entre los grupos que disputan la candidatura de Morena al gobierno de Guerrero, nos dicen que la designación de ese abanderado o abanderada comienza a perfilarse para generar una gran fractura al interior de la 4T si no meten la mano fuerte y rápido desde la sede nacional del partido. Nos aseguran que en días pasados liderazgos morenistas leales al presidente Andrés Manuel López Obrador recordaron al líder nacional del partido, Mario Delgado, que para ser candidato a cualquier puesto se requiere de un perfil intachable y que entre los aspirantes al gobierno guerrerense hay algunos que podrían enfrentar graves acusaciones, incluso penales, que pueden mermar la ventaja del partido en esa elección. Nos recuerdan que hace unos días el presidente morenista citó en sus oficinas a los aspirantes a la gubernatura guerrerense y que se perfilaba a Pablo Amílcar Sandoval para abanderar al partido, pero ante la falta de acuerdos el líder partidista decidió posponer la nominación. Nos aseguran que algunos de los que están insatisfechos ya hablan de una ruidosa ruptura con la 4T, si el piso no es parejo.



Las deudas con Mario Delgado



Si se cree que el dirigente de Morena, Mario Delgado, batalló para definir que el candidato a la gubernatura de Morena a la gubernatura de Zacatecas sea David Monreal, nos dicen que aún tiene por delante un arduo trabajo en Michoacán. Al interior del partido hay quienes señalan que la decisión de la candidatura michoacana ya está tomada, pero comunicarla no será muy sencillo. Nos dicen que, si las cosas siguen como están planeadas, don Mario cumplirá una más al líder de bancada de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, al avalar la designación del senador Cristóbal Arias como el aspirante morenista a la gubernatura. Si se logra, con esta serán ya dos las deudas que don Ricardo acumulará con don Mario. Ya habrá tiempo de pagar.





El Club de Toby panista de BC

Las panistas, nos comentan, voltean a ver a su dirigencia en Baja California renuente a reconocer la trayectoria política de sus mujeres, que demandan ir a la contienda por la gubernatura de ese estado fronterizo, en el que Morena ya tiene candidata. El pasmo del PAN, nos aseguran, ha motivado que Eloísa Talavera Hernández, exdiputada federal, recuerde a los dirigentes el artículo 35 constitucional que garantiza a la ciudadanía ser votada en condiciones de paridad para todos los cargos de elección popular. ’Tlaxcala es un ejemplo de que sí se puede respetar la ley’, ha dicho doña Eloísa, con relación a que allá competirán mujeres por la gubernatura. La bajacaliforniana alza la mano por la candidatura del PAN, pero al parecer, el panismo bajacaliforniano es un club solo para hombres



El INE contra la violencia política de género

Y a propósito de temas de género, este lunes el Instituto Nacional Electoral (INE) discutirá una propuesta para combatir la violencia política de género en las elecciones de 2021. Nos comentan que en sesión extraordinaria los consejeros del INE escucharán el proyecto de acuerdo que pondrá sobre la mesa la consejera Carla Humphrey sobre los modelos de formatos ’3 de 3’ contra la violencia. Se espera, nos dicen, que el asunto tenga eco en el órgano electoral que podría dar un buen ejemplo en materia de la defensa de la paridad de género y la erradicación de la violencia contra las mujeres.