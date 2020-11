La Procuraduría de Protección al ambiente del Edoméx clausura tiradero a cielo abierto en Ixtapan de La Sal

Informa Propaem que el tiradero no cuenta con la infraestructura necesaria para el tratamiento de residuos sólidos.



Ixtapan de la Sal, Estado de México, 26 de noviembre de 2020. Derivado de denuncias ciudadanas por presunta contaminación ambiental ocasionada por el incorrecto depósito final de residuos sólidos, inspectores de la Procuraduría de Protección al Ambiente del Estado de México (Propaem), clausuraron un predio utilizado por el Ayuntamiento de Ixtapan de la Sal como tiradero a cielo abierto.



Al momento de la inspección, en un predio de aproximadamente una hectárea, ubicado en el municipio de Ixtapan de la Sal, personal de la Propaem observó que el tiradero no contaba con la infraestructura necesaria para el tratamiento de los residuos sólidos, respecto a la incorrecta disposición de aproximadamente 25 toneladas diarias de basura sobre suelo natural y a cielo abierto.



Al solicitar la documentación correspondiente, personal a cargo del sitio no exhibió las autorizaciones en materia de impacto ambiental, para llevar a cabo dicha actividad, así como el Dictamen Único de Factibilidad (DUF) necesario, por lo que la autoridad medioambiental determinó ejecutar la clausura temporal, mediante la colocación de cinta restrictiva y sellos de clausura de actividades.



El Ayuntamiento de Ixtapan de la Sal deberá dar cumplimiento a la recomendación emitida por la Propaem, misma que consiste en el resguardo de la clausura y el ejercicio de acciones viales para evitar el tránsito y disposición de materiales y residuos en la zona.



De acuerdo con el artículo 2.270 del Código Para la Biodiversidad del Estado de México, este tipo de incumplimientos a la normatividad ambiental es sancionado desde mil 250 UMAS, equivalente a 108 mil 600 pesos, hasta 55 mil UMAS, equivalente a 4 millones 778 mil 400 pesos.



Con estas acciones, el Gobierno del Estado de México, a través de la Procuraduría de Protección al Ambiente del Estado de México, continúa trabajando, con el fin de garantizar el beneficio de todas y todos los mexiquenses a vivir en un ambiente adecuado para su desarrollo, salud y bienestar, mediante la procuración, vigilancia y difusión del cumplimiento a la normatividad ambiental aplicable en el Estado de México.



Para cualquier denuncia o seguimiento sobre este tema, la Propaem cuenta con el correo electrónico [email protected] y los números telefónicos 53 66 82 53, y terminación 54.