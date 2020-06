La Propaganda del Cambio.........

INTERESANTE RESULTÓ EL VER Y ANALIZAR LOS DICHOS EN LA PRIMERA PARTE DE LA ENTREVISTA QUE LE REALIZA EPIGMENIO IBARRA AL PRESIDENTE LÓPEZ OBRADOR EN UN RECORRIDO POR LOS SALONES DEL HERMOSO PALACIO NACIONAL.



Algunos me han comentado que es una vergüenza que se haga este recorrido en las instalaciones de un verdadero palacio con sus lujos y grandeza, pero esto es lo de menos, lo importante es que deberían no dejarse llevar por lo que se muestra sino por las ideas y los dichos y en las condiciones en que se dan. No hay duda de que AMLO es uno de los políticos brillantes del país, es un político de respuesta inmediata y de visión en los conflictos y soluciones, por ello, muchos dicen que es un verdadero pejelagarto enjabonado al que no lo pueden agarrar. Cuando la derecha le comienza a golpear y él considera que es brutal y le hace daño, no espera dar la respuesta y lo hace con impresionante valor, de tal suerte que usando la propaganda política en la que Epigmenio es un as, logra imponerse y dar un freno a muchos de sus críticos y de paso manda los mensajes a sus aliados y simpatizantes para que se organicen y formen los comités de defensa en favor de AMLO y su transformación, y esto no es poca cosa, porque no solamente servirán como motores del cambio y del freno a los grupos de la oposición sino que serán los cuadros formados en varios lados y agrupaciones que tendrán la encomienda de liquidar a cualquiera que sea un peligro para los programas del cambio del presidente.



Al final del documental, AMLO, mostró que los ataques de la ’reacción’ se instrumentan por medio de los medios de comunicación, ahí generalizó, los puso en el mismo jarro aunque no son del mismo barro, y el objetivo es el de quitarles toda credibilidad y desmontarlos de las críticas en su contra, bien o mal, lo que importa es que sostiene que cuenta con ’millones’ de periodistas que están incorporados a las benditas redes sociales y este es el mejor escudo para defenderlo y atacar las críticas de la reacción, y al final quiere decir que veremos en poco tiempo que se darán los golpes de gracia a muchos medios de comunicación, no a todos, porque al final de cuentas tiene que dejar algunos para mostrar que hay ’respeto a las críticas, a los medios y la libertad de prensa’, la hay sin duda y los mata como ellos mataron a muchos de los enemigos del sistema y de los presidentes o sus grupos, ’como moscas’, a puros periodicazos, acá los matan por hambre y falta de recursos e información confiable y por medio de las redes sociales que los tunden a macanazos cada vez que se atreven a dar sus opiniones y no son las que requiere el proceso del cambio iniciado por el presidente.



No se ha logrado entender porque los necios de los clasemedieros no entienden que no entienden y que solamente razonan por las vísceras y los odios y resentimientos, de que en los momentos del cambio son éstos, sobre todo, porque nadie podrá negar que los pobres, los miembros del infeliciaje nacional, son mayoría y que por vez primera en muchos pero muchos años son tomados en cuenta para recibir ayudas y apoyos en los tiempos difíciles y esto forma y fortalece a los militantes y cuadros decididos a la defensa de los cambios emprendidos por el presidente, por ello, con toda confianza, AMLO, declara que ’no hay condiciones de un GOLPE DE ESTADO’, porque él cuenta con el apoyo de los pobres y este es su mejor escudo.



No es lo mismo que sucedió en el gobierno de Salvador Allende, ahora en México, AMLO, cuenta con la total mayoría y sabe de la lealtad y fuerza moral y política del EJERCITO MEXICANO, donde sus miembros vienen desde las bases y del infeliciaje nacional, no son producto de los rescoldos de los riquillos y dominantes como lo han sido tradicionalmente en toda América Latina, donde los jefes militares son solamente de las cúpulas del poder y no suben las gentes venidas del pueblo, son ejércitos populares con mandos elitistas, en México son un ejército del pueblo donde los mandos se han formado desde abajo y esto forma una conciencia distinta sobre todo cuando entendemos que nuestros militares tienen claro el concept de lealtad y el de nacionalismo, lealtad a lo que representan la institución presidencial como el Jefe Supremo, y el nacionalismo para no dejarse convencer con los mensajeros del golpismo internacional, tal como se mostró en 1968, cuando se evitó por parte de los mando militares el golpe militar que se venía operando para darse en el país aprovechando la crisis política generada por las ambiciones de los políticas en la SUCESIÓN PRESIDENCIAL ADELANTADA y el conflicto estudiantil. Hoy, no hay conflicto político social, pero se ven en el horizonte algunas manos y ambiciones que buscan la sucesión adelantada para dar los golpes de poder dentro del poder y esto es realmente lo peligroso, cuando los golpes llegan desde dentro por las ambiciones y la falta de lealtades al presidente, por ello es claro que AMLO sabiendo que la fuerza de MORENA ES ÉL, no intenta siquiera provocar el que se convierta en partido, porque hasta el momento sabe que no tiene las lealtades reales que le garanticen el que no generarán, por las ambiciones, disturbios internos, tal como se han mostrado en algunos sitios fomentados por los jefes de las bandas o de las tribus del ’partido’.



Hasta hoy, tal como lo muestra Epigmenio en su documental, no hay condiciones del golpe de estado, porque la verdadera fuerza moral y real del país radica en AMLO y en la confianza y lealtades que le brindan las masas y las FUERZAS ARMADAS que hasta el momento le respetan y quieren, y cuando un político goza del respeto de sus bases y de sus simpatizantes al grado de que podría convocarles a acciones del cambio sin conflicto, es considerado no un dictadorzuelo como lo quieren definir los derechistas, sino como un verdadero líder que puede dar las sorpresas en el cambio real del sistema, con una ’revolución ’ pacífica y sin sangre, y esto, sería mucho decir, pero se puede, a lo mejor es cierto y se logra.





POR SÓCRATES A. CAMPOS LEMUS.



