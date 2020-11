La propietaria de una zapatería en Sevilla muestra las paradojas del confinamiento en un video viral

’Son las siete menos veinte y estamos en Carmona, Sevilla. Hemos cerrado un pequeño negocio, una zapatería, y he venido a Lidl a comprar supuestamente productos de necesidad. Entonces hemos comprado unas botas’. Con estas palabras ha querido la propietaria de una pequeña zapatería en Carmona mostrar cómo se pueden comprar productos que no son de primera necesidad en un hipermercado, mientras que su pequeño negocio tiene que cumplir con la norma de la Junta de Andalucía, que determina que aquellos comercios que no ofrecen productos ‘de primera necesidad’ tienen que estar cerrados a las 18:00 horas.



Sus palabras, compartidas por la usuaria de Twitter Mariló Rivera, se han viralizado en las redes sociales, donde muchos usuarios dan cuenta de esta paradoja del confinamiento. ’Esto no se puede consentir’, dice la propietaria de la zapatería, ’En Lidl unas botas sí son productos de primera necesidad, y en mi zapatería no. Además de ser una injusticia, es la ruina de muchos. ¡De todos! También me podría haber comprado cosmética, una blusa, medias, faldas, pantalones, herramientas… De todo’.

La mujer asegura que este tipo de cosas solo conseguirá ’acabar con los pequeños comerciantes’ si no se busca una solución rápida. ’Nos hacen cerrar a nosotros, sin darse cuenta de que somos los pequeños comercios los que estamos manteniendo España’.



El mensaje viral hace actuar al ayuntamiento de Carmona



El alcalde de Carmona, Juan Ávila, ha querido salir al paso de las críticas después de que el video de la empresaria se viralizara en las redes sociales. A través de las redes sociales, el alcalde es tajante: está prohibido vender productos que no sean de primera necesidad más allá de las 18:00.



’He ordenado a la Policía Local que mañana, a partir de las 18h, precinte aquellas zonas de superficies comerciales y otros comercios con productos que no sean de primera necesidad’. Con ello, pretende que las grandes superficies comerciales no aprovechen la normativa para entrar en competencia desleal con los pequeños comercios especializados, asegurando incluso que a aquellos que incumplan la normativa se les levantará acta de inspección para posibles sanciones.



’Es importante que todos colaboremos, porque los comercios locales están realizando un enorme esfuerzo económico y personal ante esta situación’, dice.



Bien, pues parece que la advertencia ha funcionado, porque tal y como algunos usuarios notaron, las grandes superficies comerciales han actuado al respecto.