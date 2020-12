La próxima temporada es un reto para todos, hoy más que nunca debemos de cuidarnos

• Pidió la colaboración de todos para seguir manteniendo los protocolos sanitarios, ante la llegada de la temporada vacacional de fin de año



Acapulco., Gro, 18 de diciembre de 2020.- ’Los médicos han hecho su parte y las enfermeras, los camilleros, los que les dan de comer a todos los que están los hospitales enfermos de Covid. Yo creo que tenemos que hacer un poco más nosotros también, cuidarnos, protegernos, porque lamentablemente nos damos cuenta de la realidad de la existencia del Covid, hasta que nos enfermamos’, señaló el gobernador Héctor Astudillo durante la transmisión diaria sobre la actualización de datos de esta enfermedad.



En compañía del secretario de Salud, Carlos de la Peña, el mandatario estatal pidió la colaboración de todos para cuidarse, usar el cubreboca y mantener la sana distancia, medidas que son sumamente importantes para evitar un contagio. Adelantó que el próximo domingo se darán a conocer una serie de acciones, que se van a realizar con motivo del arribo de visitantes durante la temporada vacacional de fin de año.



’Hoy va a haber noticias a las siete de la noche, seguramente harán comentarios de algún planteamiento que hicimos a la Secretaría de Salud nacional, para poder estar en mejores condiciones de atender, lo que seguramente es una realidad, la visita de mucho turismo después de los días 24 o 22’, señaló.



En este sentido, se unió a la petición del secretario de Salud en relación a no realizar fiestas ni aglomeraciones. De manera particular se refirieron a un evento que se está convocando para el próximo 22 de diciembre, en la comunidad de La Máquina, en el municipio de San Jerónimo. Pidieron a la población no asistir a este tipo de reuniones, que sólo traen como consecuencia aumento alto en los contagios.



De la Peña Pintos informó que hasta este viernes, el estado registra 25 mil 49 casos confirmados y 2 mil 615 defunciones. Hay 515 casos activos, siendo Iguala el municipio con mayor aumento, además que de acuerdo con la densidad poblacional, ocupa el primer lugar de tasa de incidencia de casos activo.



Asimismo dio a conocer que los municipios de Taxco, Tepecoacuilco y Buenavista de Cuéllar, también están presentando un incremento; mientras que Acapulco, Chilpancingo y Zihuatanejo tienen cierto equilibrio.

Hay 160 pacientes hospitalizados, de los cuales 32 se encuentran en estado crítico intubados; mientras que las defunciones han mantenido un promedio de 9.7 decesos diarios en lo que va el mes de diciembre.



A nivel estado hay un 25% de ocupación hospitalaria; mientras que a nivel nacional, Guerrero ocupa el lugar 18 en ocupación de camas, con 28% y el lugar 25 con 17% en ocupación de ventiladores.



