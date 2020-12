La Puntilla y las Patadas de Ahogado

La puntilla se la dio a Donald Trump el fiscal general de Estados Unidos, Wiilliam Barr, al informar que el Departamento de Justicia, que encabeza, no ha hallado pruebas de ningún caso de irregularidad que pueda revertir la victoria del demócrata Joe Biden.



Lo anterior, aunado a las dos decisiones del propio todavía huésped de la Casa Blanca, en el sentido de aprobar se implementaran los protocolos de la transición del poder con la entrega del presupuesto correspondiente y su declaración de que si el Colegio Electoral declara a su contrincante Presidente Electo, entonces entregará la Presidencia, nos hace afirmar que todo lo demás son patadas de ahogado. Es decir, seguirá el circo no hasta el 14 de diciembre el día fatal de la determinación, porque su protagonismo seguirá y seguirá de por vida, porque esa es su personalidad patológica.



Quien se adelantó a lo que hoy estamos exponiendo, fue su exesposa, Ivana, madre de sus hijos Donald Jr., Eric e Ivanka, cuando el 8 de noviembre en entrevista televisada dijo que Trump, ’no es un buen perdedor, así que va a pelear, pero finalmente optará por irse al extranjero o a su casa de descanso de Palm Beach a jugar Golf’.



Además de las derrotas legales ante los tribunales y las autoridades electorales de Michigan, Wisconsin, Filadelfia y Georgia, se aúna la del fiscal general, William Barr, como lo recuerdan los medios, señalado a menudo por servir a los intereses de Trump, ha propinado el último revés a la ofensiva judicial del republicano



El diario El País, que con todo profesionalismo ha cubierto las extenuantes jornadas de las elecciones estadounidenses, publicó: Donald Trump sufrió su enésima y, probablemente, más grave derrota hasta ahora en la batalla judicial que ha puesto en marcha contra los resultados electorales tras agitar acusaciones infundadas de fraude.



Esto ha ocurrido cuando el fiscal general de Estados Unidos, William Barr, ha afirmado que el Departamento de Justicia no ha hallado pruebas de ningún caso de irregularidad de suficiente entidad como para revertir la victoria del demócrata Joe Biden.



Textual: ’Hasta la fecha, no hemos visto fraude a una escala que hubiese podido afectar y dar lugar a un resultado diferente en la elección’, dijo Barr en declaraciones a la agencia Associated Press, dando algo parecido a un tiro de gracia a la ofensiva legal del mandatario.



El hecho de que el equipo de campaña de Donald Trump rechazara la afirmación del fiscal general de Estados Unidos de que no hubo fraude electoral, por medio de Rudy Giuliani, abogado del presidente republicano, al decir ’no ha habido nada parecido a una investigación del Departamento de Justicia’ sobre las denuncias de irregularidades en las votaciones de ’al menos seis estados’, son sólo parte del circo montado por Trump, en otras palabras, después de la puntilla, sólo les quedan las patadas de ahogado.



Periodista y escritor; Presidente del Colegio Nacional de Licenciados en Periodismo, CONALIPE; Secretario de Desarrollo Social de la Federación Latinoamericana de Periodistas, FELAP; Presidente fundador y vitalicio honorario de la Federación de Asociaciones de Periodistas Mexicanos, FAPERMEX, miembro del Consejo Consultivo permanente del Club Primera Plana, Doctor Honoris Causa por la Universidad Internacional y Académico de Número de la Academia Nacional de Historia y Geografía, ANHG. Agradeceré sus comentarios y críticas en [email protected], [email protected] Nos escuchamos en las frecuencias en toda la República de Libertas Radio. Le invitamos a visitar: www.felap.info, www.ciap-felap.org, www.fapermex.org, y www.clubprimeraplana.org, el portal www.libertas.mx e IRRADIA NOTICIAS.



Lic. Teodoro Rentería Arróyave.

Colegio Nacional de Licenciados en Periodismo

CONALIPE, C.V.

Presidente.