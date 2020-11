La "granizada" en Naucalpan (retomado de La Prensa

RUBEN PEREZ

Miércoles 18 de noviembre de 2020



AUCALPA,MÉX.-Vaya turbulencia de expresiones en Naucalpan con el tema del plan de desarrollo urbano. A la administración de la alcaldesa Patricia Durán Reveles "si no le llueve le llovizna". Es que la "granizada de repudios" a su proyecto en la materia está a la orden del día, con manifestaciones de rechazo por parte de los habitantes, quienes aducen que el gobierno municipal está tratando de imponer políticas que van en detrimento del patrimonio de los naucalpenses. El cambio de uso de suelo es quizá el tema que más escozor ha generado entre las familias de la localidad, lo mismo en zonas residenciales que populares, pues los pobladores argumentan que el plan de desarrollo urbano de la presidenta municipal fomenta y favorece la saturación de desarrollos, en un escenario que los naucalpenses ven como caótico al combinarse con una desorbitada movilidad, la cual de por sí es complicada, debido al crecimiento anárquico que durante años ha experimentado la localidad. En el fondo uno de los aspectos que ven quienes repudian el citado plan es el supuesto negocio familiar de los Durán, dando la "bendición" a los proyectos inmobiliarios, mediante estrategias instrumentadas desde las entrañas del gobierno.



A RENGLÓN SEGUIDO



OTRO síntoma de que el gobierno naucalpense trae "desarmonizada el aura", es la inestable titularidad de seguridad municipal, pues con la renuncia de Lázaro Gaytán al frente de esa importante área, el surco por donde caminan los criminales nomás no se cierra en pro de la paz y tranquilidad de los habitantes... COMO una quimera terminó el "roce de nariz" que durante mucho tiempo protagonizaron la cúpula del priísmo mexiquense y el llamado Grupo Político Estado de México, un segmento que se decía tricolor, pero que en realidad las estructuras "todopoderosas" del Revolucionario Institucional siempre le dieron trato de "arrimado". Ahora el corazoncito en medio de las tinieblas no será rojo fosforescente, sino verde-verde... DONDE las cosas también se pusieron tensas fue en Coacalco, luego de que el dirigente panista en ese municipio, Benjamín Alfaro, se lanzara a la yugular del alcalde Darwin Eslava, a quien le exigió que se pusiera a trabajar en lugar de estar boicoteando asuntos del Partido Acción Nacional. Pidió que mejor atienda el tema de la inseguridad, pues la delincuencia tiene rebasados a su gobierno. "¡Así se llevan!"