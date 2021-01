La realidad detrás de la donación de vacunas COVID-19 desde México a países pobres

Aunque el presidente Andrés Manuel López Obrador declaró que que su gobierno aceptó la reducción en la aplicación de vacunas de Pfizer a petición de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para evitar el acaparamiento y que países pobres tengan acceso a los antígenos, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, aclaró cómo se dio este proceso en realidad.



Y es durante la conferencia de prensa matutina del 18 de enero, López Obrador declaró que la ONU ’les está demandando (a Pfizer) que entreguen vacunas para que pueda ofrecerlas a países que tienen más dificultad para contar con ellas. Entonces por eso Pfizer está reduciendo la entrega’.



No obstante, el funcionario que se ha encargado de ser el vocero de la pandemia en México, detalló que esta situación no implica una comunicación directa de la ONU con cada país para demandarle la entrega de vacunas, sino que el organismo, así como la Organización Mundial de la Salud ’han hecho un exhorto público a los Estados miembros a que faciliten a través de no tener una exigencia extrema’.





Por lo tanto, puntualizó que no se trató de una situación condicionada por la relación de la ONU con México, además de que el proceso de entrega a otros países se hará por medio de la iniciativa COVAX (Fondo de Acceso Global para Vacunas COVID-19), la cual tiene puso en marcha una dinámica de solidaridad para inmunizar a más personas en el planeta.



Esta situación generó que se pospusiera la llegada de tres embarques más de la vacuna de Pfizer a México, lo cual podría repercutir en los trabajadores de la salud a los cuales se les debe aplicar la segunda dosis. Por lo tanto, esta segunda inyección sería hasta el día 28 de enero y no el 21, como se tenía contemplado.



Aunado a esto, el epidemiólogo egresado de la UNAM señaló que el lote que arribará este martes 19 de enero a territorio nacional no será de 439,725 dosis, como se había mencionado en un inicio, sino que únicamente se recibirán 219,350 antígenos.



Por lo tanto, a fin de compensar la reducción en el embarque de este martes, así como la interrupción de los vuelos previstos para el 25 de enero, 2 de febrero y 9 del mismo mes, el funcionario detalló que ya se planeó un arribo de grandes proporciones para el 15 de febrero, por lo que si bien se experimentarán modificaciones en la aplicación, no habrá afectaciones ni en la primera o segunda fase de vacunación.



Esto mismo fue confirmado por el canciller Marcelo Ebrard, quien detalló que a partir del 15 de febrero llegarán más vacunas de las previstas para entonces, mientras que para el mes de marzo el esquema de recepción se regularizará conforme lo planeado.



Cabe mencionar que la iniciativa COVAX se basa en un organismo diseñado por la ONU para verificar que la distribución de dosis sea equitativa en todos los territorios. Asimismo, se encarga de reducir la especulación de mercado en la generación de vacunas contra COVID-19, con el fin de que el sistema de inmunización obedezca a un factor sanitario y no mercantil.



Por medio de ella se busca comprar suficientes vacunas contra COVID-19 para inmunizar al 20% de las personas más vulnerables en todo el mundo, contar con una variedad de dosis diversificadas, entregarlas tan pronto como estén disponibles, reconstruir las economías y amenizar la fase aguda de la pandemia.



En este sentido, los países de ingresos altos y medianos contribuyen al fondo y reciben una parte de los antígenos, mientras que los países más pobres reciben las vacunas de manera gratuita.



Acerca de qué pasará con México tras la reducción de dosis, López Obrador afirmó que el plan de vacunación no cambiará, pues ’ya estamos en tratos para que empiece a llegar’ la vacuna de CanSino, de China, así como la Sputnik V, de Rusia, y la de AstraZeneca, de la Universidad de Oxford.