La reapertura del Tianguis Sabatino de Plata es un asunto delicado: Reglamentos

Taxco, 10 de julio. El Tianguis Sabatino de Plata que reabrirá sus puertas este fin de semana, después de haber estado cerrado por cerca de tres meses debido a la pandemia, es un asunto ’delicado, y de mucha atención’, por eso se aplicará desde este viernes un operativo de seguridad y de salud especial para evitar que haya un rebrote alarmante del Covid-19 en Taxco, con la llegada de muchas personas compradoras a este lugar, señaló el director de Reglamentos y Espectáculos Públicos del municipio.



Destacó que el cierre temporal de este tianguis evitó un promedio de 800 contagios y ahora se estará monitoreando para que no haya un rebrote, de lo contrario tendría que cerrarse otra vez, y eso afectaría más la economía de Taxco, por eso en este momento la responsabilidad es mutua y se debe aplicar para no caer en más problemas de infecciones.



Dijo que para este sábado se espera la llegada de muchas personas de varias partes del país, que vendrán a comprar plata, al saber que el tianguis será reabierto, es por eso que se implementará un operativo especial de los tres ordenes de gobierno y de los mismos líderes.



Mencionó que hay un compromiso con los representantes de las organizaciones del tianguis, para que se tenga un control en cada una de sus áreas y evitar algún rebrote.



Adelantó que el operativo comenzará desde la tarde de este viernes cuando sean colocados los armazones de los comercios semifijos en las calles y espacios que tradicionalmente se instala el tianguis, en el que estará participando La Guardia Nacional (GN), Policía Federal, Estatal, Protección Civil, Transito y Salud municipal de Taxco, para ’tener un mayor control del flujo de personas y equilibrar el flujo de visitantes en un aforo a 30 por ciento de su capacidad para cada uno de los lugares de comercios y algunos otros un poco más en los espacios que lo permitan’.



Dijo que cada uno de los comercios de plata tendrá que estar separado en una distancia de 80 centímetros entre ’puesto y puesto, con los protocolos preventivos de salud necesarios’.



Informó que para el operativo en el que participa la Dirección de Reglamentos y Espectáculos Públicos, participarán 60 verificadores que estarán notificando y haciendo los sondeos de quienes están cumpliendo con los protocolos y los espacios a 30 por ciento.



Aclaró que el tianguis no se aperturaría el domingo, porque ’se tendría doble aglomeración y mayor vulnerabilidad de contagios y es lo que no queremos’.