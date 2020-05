La recesión económica que se cierne sobre México

Los pronósticos cambian cada día. La única certeza es que, a nivel global, 2020 será recordado como un año recesivo para la economía en la mayoría de los países.



La última estimación del Fondo Monetario Internacional (FMI) apunta a una caída de 3% en la economía global para el final del año. El descalabro es equivalente a 30 veces la reducción que se reportó durante la crisis financiera internacional de 2008-2009.



¿Qué es diferente esta vez? En el lado negativo, la crisis sanitaria del coronavirus SARS-Cov-2, que causa la enfermedad Covid-19, es distinta de lo que ha ocurrido en otros episodios de recesión mundial, pues el efecto, esta vez, fue detonándose en distintos momentos a lo largo del mundo.



’La última crisis de 2008 y 2009 se dio en el sector financiero y al mismo tiempo. Hoy tenemos un desfase y apenas empezamos a vislumbrar el alcance que puede tener en México’, dice Alejandro Saldaña, gerente de Análisis Económico en Ve Por Más.



Para nuestro país, las estimaciones de crecimiento para 2020 van desde el rango de la Secretaría de Hacienda, que espera entre 0.1 y -3.9, hasta cifras de doble dígito, si la economía no recibe algún estímulo fiscal, según advierten los analistas.



El impacto de la crisis dependerá de algunos factores, como el número de infectados, muertes y duración de la crisis de salud por el nuevo coronavirus en el país, la percepción de riesgo sobre la economía global y sobre México, el impacto y la profundidad de la caída económica en Estados Unidos, las afectaciones en la movilidad de personas y mercancías y la efectividad de la política fiscal.



La política fiscal es una de las claves más importantes para determinar la profundidad de la caída en el crecimiento económico. Alfredo Coutiño, director de Moody’s Analytics, explica que México tiene una elasticidad de 1.5 veces, cuando se habla de la correlación con la economía estadounidense. De tal modo que, si la economía estadounidense cae 1%, México tiende a caer 1.5%.



’Ante la alta dependencia de México con el mercado estadounidense, podemos estimar que, si en Estados Unidos la caída de la economía alcanza 5 o 6%, México tendría una caída de 8 a 9%; pero eso [ese escenario] considera que el gobierno tenga un plan fiscal expansivo. Si este estímulo no se da y hay más recortes de gasto, entonces la caída puede ser superior a 10%’, advierte.



LA IMPORTANCIA DE LA POLÍTICA FISCAL

El pasado 5 de abril, el presidente anunciaría una serie de apoyos para enfrentar la crisis económica. Las distintas cámaras empresariales entregaron propuestas que implicaban abandonar el objetivo de superávit primario de 1%, deducción de inversiones, planes conjuntos de apoyo en caso de despidos en el sector privado, y diferir el pago de impuestos y contribuciones a la seguridad social.



Ante las peticiones, el presidente López Obrador anunció que habría una ampliación de algunos programas clave, como la pensión de adultos mayores, las becas y los apoyos al campo.



Señaló que no se detendrían los proyectos insignia (la refinería Dos Bocas, el aeropuerto de Santa Lucía, el Tren Maya, etc.) y que se bajarían sueldos y aguinaldos de altos funcionarios, y habrá un programa de inversiones en el sector energético por 339,000 millones de pesos (mdp).



Forbes