La Reina del Pop ayuda con 100 mil mascarillas .!!

Se da a conocer que la artista Madonna se asoció con la fundación REFORM Alliance, con la finalidad de entregar cien mil máscaras a las personas que se encuentran en los servicios penitenciarios de Estados Unidos, lugares donde los brotes por Covid-19 representan un peligro inminente por la entrada y salida del personal de vigilancia, así como por los espacios cerrados en los que los internos se encuentran.



De acuerdo con información del sitio oficial REFORM Alliance: ’El Covid-19 se propaga más rápidamente en entornos abarrotados y cerrados, y nuestras cárceles y cárceles tienen un alto riesgo de brote. Esta es una gran amenaza para la salud pública. En este momento, casi ningún funcionario del gobierno tiene un plan para abordar esta crisis’.



La intérprete de Vogue y Like a Virgin, dio a conocer la noticia de su contribución en redes sociales y expresó: ’Hay que proteger a los reclusos y al personal penitenciario también. Las vidas están en juego’, en tanto que, a través de su fundación Raising Malavi se externó que, las cien mil máscaras de protección irán directamente a las prisiones, para las personas encarceladas y los prestadores de servicios, pues ambos tienen derecho a la salud y seguridad.



Asimismo, el portal TMZ informó que, de las cien mil mascarillas a entregar, 50 mil irán a la Cárcel del condado de Cook y el Departamento de Correcciones de Illinois, donde se han reportado 600 personas contagiadas de Covid-19, cifra que considera prisioneros y empleados, y que ha cobrado la vida de siete personas.



’Otras 20 mil máscaras irán al Departamento de Correcciones de Louisiana, mientras que las 30 mil máscaras restantes se distribuirán entre la Prisión de Vacaville en California, FCI Ray Brook en Nueva York y el Departamento del Sheriff de Suffolk Co. en Massachusetts’, añade el sitio, mismo que compartió que personalidades como Jay Z, Meek Mill, Michael Rubin, Van Jones y Bob Kraft también forman parte de la alianza con REFORM Alliance.



Esta no es la única medida de ayuda que la "Reina del Pop", ha realizado en medio de la pandemia por Covid-19, pues a inicios de abril anunció su unión a la fundación de Bill y Melinda Gates, con la firme intención de encontrar un medicamento que prevenga o trate el Covid-19.