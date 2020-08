La renuncia de López-Gatell no resuelve la pandemia: Astudillo

www.guerrerohabla.com



ACAPULCO, Gro., 3 de julio de 2020.- El gobernador Héctor Astudillo Flores dijo que la salida del subsecretario Hugo López–Gatell Ramírez como lo pidieron nueve de sus homólogos, no resuelve el problema de la pandemia.



Sin embargo, acotó que la advertencia del funcionario de aplicar sanciones civiles y penales contra los gobernadores ’fue muy desafortunada’, pues advirtió que hay responsabilidad de los tres órdenes de gobierno frente a la pandemia.



’El gobernador del estado de Guerrero no va a contribuir a esta confrontación pensando que la salida del subsecretario (Hugo López) Gatell va a resolver el problema la pandemia.



Si eso fuera, pues entonces tenemos la solución, pero esa no es la solución’, dijo durante su mensaje en la actualización de cifras de Covid 19 en Guerrero, Astudillo Flores.



Añadió ’yo creo que no hay que anunciar sanciones para los gobernadores, hay que anunciar sanciones para todos, empezando por la federación, por los gobernadores y también por presidentes y presidentas municipales que no colaboran para el control de la pandemia’.



Astudillo Flores argumentó que ningún gobernante del mundo, gobernadores en México son responsables de que la pandemia haya llegado al país.



’Pero sí somos todos, el presidente de la República, los gobernadores y los presidentes municipales, responsables de la conducción del tema de la pandemia’, advirtió.



Dijo que dos subsecretarios del estado, Fernando Jaimes y Martín Maldonado tuvieron coronavirus, así como el secretario de Asuntos Indígenas, Javier Rojas Benítez.



El gobernador indicó que para evitar exponer a los trabajadores a contagios, es que se mantiene el edificio de gobierno cerrado y sólo atienden áreas específicas esenciales.



Antes, reiteró que ante el anuncio por parte de la federal de que el ciclo escolar comenzará el próximo 24 de agosto de manera virtual, habrá anuncios respecto a las clases en Guerrero.



El gobernador mostró el reconocimiento que el Consejo Mundial de Viajes entregó al gobierno del estado por el manejo de Punto Limpio, un programa que ha permitido mantener abiertos los negocios de actividades económicas no esenciales en la entidad, dada la capacitación de prestadores de servicios turísticos.

Fuente: Quadratín