La renuncia de Mario Moreno y la alianza entre partidos

*Adela candidata, señalan mujeres en conferencia de prensa



Como lo marca le ley, este lunes Mario Moreno renunció a la secretaría de Desarrollo Social del gobierno de Guerrero.

Mario es uno de los tres aspirantes a la candidatura del PRI a la gubernatura, y posiblemente solo él y Apreza Patrón sean factores de alianza con el PRD, cuyas dirigencias tienen hasta el día martes para acordar los términos de la misma.

Hasta el momento, las dirigencias han mandado señales de querer dar cuerpo a una coalición de partidos, donde quizá estarían el PRI, PRD, PAN y posiblemente también MC.

Pero será este martes cuando finalmente se sabrá cuáles son los partidos que se unen para llegar con mayor fuerza a la elección del 2021.

Recordemos que Morena puede hacer la coalición con PVEM y PT, pues son aliados nacionales, aunque en Guerrero el diputado Luis Enrique Ríos Saucedo señala que no los necesitan para ganar, y Mariana García Guillén los desprecia porque los acusa de colaborar con el PRI en el Congreso local.

Hasta donde se sabe de los acuerdos previos, es que el PRD y PRI pondrán a un aspirante y se llevaría a una consulta para saber quién de ellos será el elegido para ser el candidato formal.

El problema es saber qué pasará si el PRI elige como candidato a Manuel Añorve. Se mantendrá la coalición o correrá riesgo de fracturarse, porque muchos perredistas no tienen buena percepción del Senador, y existe serio riesgo de que miles de votos se vayan a las boletas de otros candidatos.

En fin, ya se verá que pasa con los aspirantes, porque tampoco Morena la tiene fácil para conseguir su unidad interna y armar su alianza.

Aunque se percibe que, de no ser mujer la candidata, será Pablo Amílcar el ungido por este partido, pues su crecimiento en preferencias electorales ha ido subiendo poco a poco.

MIENTRAS EL PRESIDENTE DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA DEL SENADO, Ricardo Monreal Ávila, busca el mecanismo adecuado para tumbar la resolución del INE que obliga a los partidos políticos cumplir la paridad de género para las candidaturas a la gubernatura para el 2021, las mujeres están alzando la voz para que esta determinación se lleve a efecto.

Recordemos que el INE aprobó la paridad de género en las 15 candidaturas a gobernador, donde siete de las mismas deberán ser para mujeres, determinación que no ha gustado a Monreal.

En el caso de Guerrero varias son las mujeres que han levantado la voz para exigir ser tomadas en cuenta, como es el caso de Adela Román, quien fue invitada este lunes a una conferencia donde varias mujeres representativas de algunos partidos políticos, organizaciones sociales y colectivos feministas, fijaron postura acerca de la determinación del INE, y algunas concluyeron manifestando su simpatía para que la presidenta de Acapulco sea quien las represente con la candidatura a la gubernatura.

Fue Abelina López Rodríguez quien señaló que ’no se trata de una cuestión de sexo sino de sesos’, cuando le hicieron esa vieja pregunta de si Guerrero está preparado para ser gobernado por una mujer.

Guerrero está preparado, contestó la diputada federal, y fue más allá al señalar, en referencia a los hombres, que ’ellos ya han gobernado suficiente. Ellos quieren continuidad y nosotras pedimos un cambio real y verdadero.’

En esta conferencia de prensa las presentes se manifestaron por el respeto a sus derechos políticos, eliminar la violencia política de género y que sea reconocido el 54 por ciento del electorado que son mujeres, así como impulsar que en Guerrero sea gobernado por una mujer.

Adela Román señaló que la paridad de género abre la posibilidad para que muchas mujeres participen y lleven el mensaje de la política y el gobierno con sello de mujer.

Señaló que esto es un avance para lograr la equidad y la justicia para que el 50 por ciento de la población que durante décadas no se le ha dado la oportunidad de ocupar cargos de elección popular y con ello también se ha impedido que lleguen los justos reclamos de miles de mujeres que no encuentran ecos en las políticas implementadas desde una óptica masculina.

Román Ocampo reconoció que paridad no significa luchar por el control del poder, sino trabajar en equipo para el desarrollo y bienestar de Guerrero, porque considera que los hombres no son sus enemigos y que más bien se deben ver como el complemento.

La visión de la mujer se complementa con la de los hombres y la de los hombres con la femenina, señaló la alcaldesa porteña.

La también aspirante a candidata a la gubernatura por Morena se manifestó en contra de cualquier resolución que atente contra la equidad de género, y pidió al senador Monreal que deje de lado sus intereses personales y se conduzca con la elocuencia que caracteriza la 4T.

Insistió en el llamado a las mujeres a entrar a la vida política y pública porque esta labor ha sido aprovechada por los varones y ello ha traído violencia, corrupción, impunidad y desigualdad, y la mujer tienen otras maneras de hacer política, que deberá ser aprovechada.