La República se convulsiona

¿Vive México la fractura? ¿Frente a qué estamos si, como parece, crece entre los pequeños y medianos empresarios la intención de no pagar impuestos ni federales ni estatales, ni las contribuciones al IMSS ni al Infonavit?



¿Qué ocurrirá si al parejo de ello igual se consolida el reclamo de un importante grupo de gobernadores que reclaman una revisión y reorientación del pacto fiscal?



¿Y si a todo ello se suma que el presidente Andrés Manuel López Obrador insiste en no aplicar ningún programa de ayuda al aparato productivo, comercial, exportador y turístico del país?



En plena ola de reclamos y repudio de empresarios hacia la decisión de AMLO de no darles una tregua fiscal, ni de brindarles oportunidades financieras para su sobrevivencia, al tiempo de reclamarles el pago sin prórroga de impuestos en tiempo y forma, como si no existiera el atorón económico por el coronavirus, miles de ellos decidieron este fin de Semana Santa proceder a cerrar en definitiva y a despedir a sus empleados.



Hay quienes advierten que esta decisión podría afectar con el despido en las siguientes semanas a entre 4 a 6 millones de trabajadores.



En esta convulsión en que entra rápidamente la República, están a punto de expresarse la mayoría de los a 2 mil 458 alcaldes del país, muchos de los cuales terminarán sus gestiones en junio del año que entra en la peor de las miserias, con grandes deudas, y sin haber sido escuchados ni atendidos por el presidente López Obrador, quien se ha negado insistentemente a recibirlos.



El rápido ingreso de México a la ola de inconformidad empresarial, sumada a la de gobernadores y alcaldes, advierte rompimientos no sólo políticos y económicos, sino sociales.



Hoy mismo se comenzarán a revaluar las posiciones y las acciones.



Por lo pronto, las Cámaras Nacionales de Comercio de Tamaulipas y de Acapulco, se mantienen en su intención de no pagar impuestos mientras que las de Monterrey, Guadalajara, San Luis Potosí, Tijuana, Aguascalientes y Querétaro, se afirma, se sumarán en estas horas siguientes.



Una vez asumida la huelga de pagos fiscales y de contribuciones, la Federación de Cámaras de Comercio, la Fecanaco de Tamaulipas, informó que en esta huelga de pagos participarán 20 mil afiliados locales mientras la Canaco de Durango, la Coparmex de Tamaulipas y la Canaco de Acapulco se sumaron a esta la insurrección fiscal.



Mauricio Olguín, líder empresarial en Durango, dijo que seguramente hoy anunciarán que sus 18 mil comercios afiliados, entrarán en el impago fiscal.



’No estamos dispuestos a pagar impuestos durante esta contingencia porque las empresas están atravesando por momentos muy difíciles… lo que queremos lograr es que se aplace el pago de impuestos durante este año’, indicó Olguín.



La Coparmex en Tamaulipas también irá por la suspensión de pagos, pero lo hará vía amparos, informó Mario Flores, titular del organismo en Ciudad Victoria.



José Manuel López, titular de la Concanaco, reveló que en Acapulco también dejarán de pagar impuestos, aunque aclaró que no es una determinación de la Confederación a nivel nacional.



Organismos como Coparmex y el Consejo Coordinador Empresarial, Canacintra y otras organizaciones analizan impulsar una demanda colectiva de amparos para evitar el pago de impuestos como consecuencia del paro por la pandemia del coronavirus.



La distribución de los recursos fiscales para los estados del país ha sido cuestionada desde diversos sectores.



José Manuel López Campos, de Concanaco preve una reunión virtual con los presidentes de todas las cámaras de comercio del país, que podría derivar en una huelga de pago de impuestos nacional.



Entran los gobernadores



Inconformes con las decisiones parciales y unipersonales asumidas por el presidente Andrés Manuel López Obrador, respecto al manejo de salud de la pandemia y sus consecuencias económicas, los gobernadores de Jalisco, Enrique Alfaro; Jaime Rodríguez, de Nuevo León; Francisco Javier García Cabeza de Vaca, de Tamaulipas; Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, de Guanajuato; Javier Corral, de Chihuahua; Francisco Domínguez, de Querétaro; Carlos Joaquín, de Quintana Roo y Carlos Mendoza Davis, de Baja California sur y presidente en turno de la Conago, reactivaron durante sábado y domingo el reclamo de ir a una nueva Convención Hacendaria.



Todos ellos y otros de sus compañeros, así como los alcaldes de todos los partidos, incluidos los de Morena, demandan revisar el Pacto Fiscal.



En esta exigencia se suma la Coparmex dirigida por Gustavo de Hoyos, quien afirma que el país requiere que se revise el esquema de recaudación y reparto tributario para una nueva y más equitativa distribución del gasto federalizado.



El Senador priista Jorge Carlos Ramírez Marín, vicepresidente de la Mesa Directiva de la cámara alta, coincidió en que urge revisar el pacto fiscal existente



Enterados de este incipiente movimiento en pro de una convención nacional hacendaria para la revisión del pacto federal, los gobernador de Oaxaca y de Hidalgo, Alejandro Murat y Omar Fayad, respectivamente, pidieron a sus colegas:



’México necesita en estos momentos un gran pacto nacional entre gobernantes, empresarios y sociedad civil. Un verdadero pacto de unidad nacional en donde se ponga por encima de todo la salud de los mexicanos’, indicó Murat.



Versiones



Al parejo de todo lo anterior, corre la versión de que un importante grupo de empresarios del norte del país, quienes durante la campaña presidencial de 2018 intentaron formar bloque a favor del panista Ricardo Anaya, se han vuelto a reunir ahora para iniciar la recaudación de fondos a fin de apoyar una acción



Un grupo de empresarios del norte del país, ha decidido tomar acciones para impulsar la revocación de mandato de López Obrador.



Estos empresarios están encabezados por 8 prominentes hombres de negocios, se dice, quienes aportarían cada uno 20 millones de dólares para financiar este movimiento.



’Los recursos servirán para financiar una operación política y mediática. Piensan utilizar, bueno, unirse al PAN, pues no quieren arriesgarse con un proyecto independiente que no cuaje’, señaló la columnista Lourdes Mendoza en El Financiero.



Podría haber cambios en la estrategia



Acostumbrado a lidiar con situaciones de extrema presión, el zacatecano Ricardo Monreal no sólo se reunió hace algunos días con dirigentes empresariales, sino que advirtió que en sus conversaciones con Andrés Manuel López Obrador a percibido que podría reorientar su estrategia ante la pandemia.



Dijo que los ataques y diferencias surgidos frente a la propuesta del presidente López Obrador, que empresarios y opositores consideran ’insuficiente’, podría modificarse.



’… se pueden dar cambios en el Plan Emergente y en el Acuerdo Nacional, tan así que el presidente López Obrador mantiene reuniones con diversos grupos empresariales, y es de esperarse diversas evaluaciones a lo largo de estos días, para observar los impactos en la recaudación y la evolución de la pandemia’, indicó.



Así que las diferentes fuerzas se mueven y actúan dentro de esta convulsión de la República.



