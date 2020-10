La resolución de la SCJN para enjuiciar a ex presidentes fortalece la democracia, el pueblo tiene derecho a cambiar el esquema de gobierno: AMLO

Por Gregorio Almazán Hernández / REPORTERO

VIERNES, 02, SEPTIEMBRE, 2020, 12:38 hrs.

El Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador en su conferencia de prensa en Palacio Nacional celebró la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para enjuiciar a ex presidentes y otros actores políticos, dijo que la consulta popular fortalece la democracia y que ’el pueblo’ tiene derecho a cambiar el esquema de gobierno.



Precisó que, ’el pueblo tiene en todo momento el derecho de cambiar la forma de su gobierno, esa es la democracia, no solo representativa, sino democracia participativa’, destacó al citar el Artículo 39 de la Constitución, el cual a la letra dice: ’el pueblo tiene en todo tiempo el inalienable derecho de alterar o modificar la forma de su gobierno’.



El Mandatario valoró que la SCJN haya avalado la legalidad de la consulta, la cual abre la puerta para enjuiciar a los ex presidentes, pues es un avance ’importantísimo’ para la aplicación de su promesa de sancionar a los responsables de políticas neoliberales.



En la víspera, con una votación dividida, la SCJN rechazó el proyecto de sentencia que buscaba declarar inconstitucional la consulta, que fue solicitada al Senado por el Presidente.



’Fue un avance importantísimo lo de ayer, que nadie se preocupe más de la cuenta’, dijo al asegurar que el pueblo es ’sabio’ y ’va a votar por lo que considere más importante’.



Sin embargo, el primer Mandatario consideró ’muy genérica’ la pregunta elaborada por los ministros de la Suprema Corte, quienes modificaron la pregunta original sobre los expresidentes.



’Por primera vez se va a llevar una consulta constitucional, esa fue la decisión de ayer de la Suprema Corte de Justicia, se aprobó, se cambió la pregunta, es otra, pero ya se va a ir descifrando, es un poco genérica. Al final, es ‘sí o no’ y ya la gente va a irla interpretando’, dijo.



La pregunta plantea: ’¿Estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes con apego al marco constitucional y legal para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos encaminados a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas?’



Acerca de esta modificación, el Presidente indicó que ’los que están porque se haga la investigación tendrían que votar por el ’sí’ y los que están en contra, por el ’no’.



Los ex presidentes que se podrían ser juzgados son Luis Echeverría, Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto.



El Mandatario dijo que los actores políticos e intelectuales que no están de acuerdo con que se juzgue a los expresidentes no son verdaderos demócratas.



Indicó el jefe del Ejecutivo, ’hay quienes o se autodefinen como demócratas, pero no les gusta que se le pregunte al pueblo.



Están muy enojados los intelectuales orgánicos, entonces en qué quedamos: ¿Somos demócratas o no? Yo creo que fue un avance importantísimo lo de ayer. Nuestro pueblo es inteligente, sabio, que sabe tomar decisiones.



PIDIO A QUIENES ASPIRAN A DIRIGIR MORENA RESPETAR ELECCION



El Presidente pidió a quienes aspiran a dirigir Morena respetar la elección de los militantes en la encuesta abierta que comenzará hoy, además, afirmó que en el partido "hay un desbarajuste" y criticó que ya se lleva más de un año sin resolver el asunto.



"Ojalá y se le tenga también confianza a la gente, si se hace una encuesta y la gente dice esta persona, pues ésa es la opinión del pueblo, respetarlo, no que me inconformo; pues sí, todos tenemos derecho a eso, derecho a inconformarnos, pero si es por afán individualista no tiene caso, no tiene sentido, no va a tener éxito nada de eso".



El Presidente, recordó que Morena lleva más de un año sin resolver la presidencia del partido, "aunque yo tengo licencia, no sé cuánto tiempo sin resolver lo de la dirigencia, como más de un año, enfrascado".



"Es mucho pueblo para tan poco dirigente, con todo respeto, o sea, porque no hay dirección, hay un desbarajuste; sin embargo, el pueblo tiene otra idea, ojalá y los dirigentes estén a la altura del pueblo, eso sería mejor, pero también porque lo digo, para que no estén pensando que son indispensables, insustituibles, afortunadamente Morena es pueblo", aseveró.



La Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó a Mario Delgado y Porfirio Muñoz Ledo como los únicos hombres que participarán en la encuesta abierta para la dirigencia de Morena. También estarán Hilda Mirna Díaz Caballero, Adriana Menéndez y Yeidckol Polevnsky, quienes fueron incluidas de manera automática para garantizar que la paridad de género no se viera afectada.



NO HAY BUENA RELACION CON EL GOBERNADOR DE CHIHUAHUA



La relación entre el gobierno de Chihuahua, encabezado por Javier Corral, y la federación no es buena debido a los conflictos por el agua, dijo el Presidente, por lo que informó que no se reunirá con el gobernador durante mi gira a la entidad.



El Mandatario dijo que su próxima visita a Ciudad Juárez será para inaugurar obras públicas, pero no ha invitado a autoridades y mucho menos a ’actores políticos’, por lo que acudirá solo a Chihuahua.



No es buena la relación, entonces no tiene ahora caso que se dé esta reunión porque nos han ofendido y, lo que considero más delicado: se está poniendo en riesgo la buena relación con el gobierno de Estados Unidos.



No queremos que haya represalias por no cumplir con un convenio y esto no lo entendieron las autoridades.



Estableció que no quiere verse envuelto en una disputa, luego de que las autoridades de Chihuahua decidieran no cumplir con el convenio de agua que se tiene con Estados Unidos desde 1944.



El Mandatario acusó que esta situación está siendo utilizada para fines políticos y partidistas, debido a las próximas elecciones en el estado, por lo que no quiere ser usado con estos propósitos.



Sin embargo, reveló que enviará un mensaje a la ciudadanía de Chihuahua, para refrendar su compromiso con el pueblo de dicha entidad.



Y aseveró que el gobernador no fue invitado a estar presente en los eventos de hoy, "voy sólo a las obras que inauguro y si voy a enviar un mensaje al pueblo de Chihuahua para reafirmar nuestro compromiso de apoyo al pueblo".



EXTRAÑO QUE EN PLENAS ELECCIONES EN EU QUIERA LLEGAR CARAVANA DE HONDUREÑOS



El Presidente afirmó que le parece "muy raro y extraño" que una caravana migrante busque llegar a Estados Unidos en víspera de la elección, luego de que ayer un grupo de Hondureños ingresara a Guatemala; aseguró que hay indicios de que "se armó con ese propósito".



"Les quiero decir con toda la sinceridad, que nos parece muy raro, es muy extraño que salga esta caravana en víspera de la elección en Estados Unidos, es mucha casualidad. ¿Cómo es que ni en Honduras que hay hasta toque de queda, se permite que se integre este grupo?.



"No tengo todos los elementos, pero hay indicios de que esto se armó con ese propósito, no sé en beneficio de quién, pero no nos estamos chupando el dedo", dijo.



El Mandatario indicó que ya se analiza el avance de la caravana, que fue convocada en redes sociales, pues se buscará evitar la confrontación.



"Estamos dando seguimiento porque no queremos confrontación, México es un país de paz, tenemos que ver cómo evadimos la provocación, si es que está montado este asunto con ese propósito", comentó.



Aseveró que en las elecciones estadunidenses el tema migratorio no ha estado en la agenda, al punto de que hay notorias diferencias respecto a la elección de hace cuatro años en la que Donald Trump utilizaba un discurso radical en contra de los migrantes mexicanos y latinoamericanos.



Ayer, una caravana con alrededor de 3 mil migrantes que salieron de Honduras ingresaron de manera ilegal a Guatemala, con intención de llegar a Estados Unidos, de acuerdo con la portavoz de la oficina de migración guatemalteca, Alejandra Mena.



Miles de hondureños, en su mayoría hombres y mujeres jóvenes con niños, iniciaron ayer la nueva caravana desde San Pedro Sula, la cual es la más grande desde el cierre de fronteras por la pandemia de covid-19.