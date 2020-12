LA REVOLUCIÓN TIENE NOMBRE DE MUJER



Ciudad de bajas pasiones

Por: Stephany Lavalle



’El problema de la mujer siempre ha sido un problema de hombres.’

Simone de Beauvoir



La Reforma Electoral del 2019 saldará parte de una deuda histórica, de la tan sonada pero poco aplicada Paridad de Género, ha sido usada como un argumento político pero sin aplicación alguna, toda vez que los partidos políticos siempre encontraban la forma de llenar los vacíos legales y la falta de sanciones, para darle la vuelta y no postular mujeres a cargos de elección popular.



La reforma en cuestión establece que la paridad aplica a las candidaturas a los distintos cargos de elección popular, la Constitución es clara, no exime de ningún cargo, el articulo 231 segundo párrafo del LEGIPE, menciona que los partidos tienen plena libertad para determinar a sus candidatos, atendiendo a la paridad, el INE ha sido cauteloso porque para el 2021 según la aplicación de la Ley tendría que tener 15 candidaturas para las mujeres, dejando de lado a los hombres, para que exista paridad en los Ejecutivos locales 50 y 50, sin embargo, el INE comento que será de paulatina aplicación.



Cuando el Congreso aprobó la reforma posiblemente no vislumbro los alcances de esta, se aprobó ’Paridad en Todo’, por ley en todos los cargos de elección popular tendrá que existir paridad de género, es ahora un año después que los partidos están viendo los efectos estructurales que causará esta reforma, los obliga a que dentro de los partidos exista paridad, la mitad de sus candidatos tienen que ser mujeres, es importante mencionar que las sanciones de la ley a los partidos que se resistan aplicar género, va desde disminución de recursos hasta la pérdida del registro del partido.



Es ahora cuando todos se dan cuenta que la paridad llego para quedarse y no serán llamadas a misa, como venían haciendo en el pasado.



Hace más de 67 años que se reconocieron los derechos políticos electorales de las mujeres, a más de la mitad de un siglo hemos representando tan solo el 18% de las candidaturas en México, estamos hablando de una sobrerrepresentación de hombres, para hablar de una plena y verdadera democracia, es indispensable corregir los fallos del sistema de representatividad.



Existe una violencia política tras generacional hacia las mujeres, actualmente los partidos políticos están en crisis al igual que los grupos políticos dentro de ellos, por una sola razón, la ley los obliga a postular mujeres para cargos de elección popular, jamás se imaginaron que el INE se tomaría tan enserio y al pie de la letra la paridad de género, por primera vez la ley se puso a la altura del juego geopolítico internacional, en donde las mujeres forman liderazgos reales, no simulaciones como se ha venido manejando en México, sin duda las elecciones 2021 habrá un sin fin de ’Juanitas’ mujeres sin voz ni voto impuestas por un hombre para seguir gobernando a través de ellas, definitivamente el tiempo le gano a la política mexicana.



A pesar de las Juanitas que se ven venir, es un gran paso para las mujeres, el trabajo ahora es crear conciencia de género y la importancia de que la mujer este cada día más politizada para crear liderazgos sólidos y que seamos las mujeres las que generemos y formemos a las nuevas generaciones de mujeres, para hablar de una verdadera paridad de género tendrá que haber una revolución en el sistema político, las elecciones del 2021 son tan solo el primer paso para romper esquemas, el camino aun es arduo y largo.



