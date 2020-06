La riqueza de la 4T y la libertad de expresión

Este gobierno, la llamada 4T, ha manejado la idea de austeridad como una de sus principales directrices en la comunicación hacia el electorado y la población en general, pero ¿qué tan congruente es esta idea con respecto a la riqueza de sus líderes?



De acuerdo con el abogado José Óscar Valdés, «en la 4T no hay pobres. El discurso del presidente es muy diferente, pero el funcionario de la 4T que tiene menos dinero, tiene más de 12 millones de dólares (mdd)».



Así, jurista sostuvo, esta mañana, en ¡Qué tal Fernanda!, que actualmente «estamos con un gobierno de ricos, sintiéndose pobres», porque si se expone «la vida de lujos de los hijos del presidente» Andrés Manuel López Obrador (AMLO) la gente se ‘espantaría’.



«El yerno de Trump está metido como socio en Dos Bocas. Los contratistas, que señaló AMLO como la mafia del poder, son los mismos que están haciendo negocios con la 4T. La corrupción sigue, sólo cambió de manos», señaló el doctor derecho.



Además, respecto al rancho del presidente: La chingada, Valdés aseguró que este superaría por mucho el valor de la llamarada ‘Casa Blanca’ de Angélica Rivera, de ahí que «no permite que los medios saquen fotos».



Por otro lado, referente a las posibles acusaciones y pruebas en contra de funcionarios del sexenio pasado, dijo: «Luis Videgaray y Enrique Peña Nieto entregaron toda la información de sus colaboradores, gobernadores, empresarios, secretarios de Estado. AMLO tiene esta información. Por eso nadie hace algo, porque les mandan las autoridades fiscales para amenazarlos».



«Mientras al presidente no le fallen los números en las encuestas, AMLO respetará el pacto con EPN y Luis Videgaray. Cuando estos números ya no sean favorables, irá tras ellos», dijo.