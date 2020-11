La ruta de Acapulco debe ser bajo los principios de la 4T: Yoloczin Domínguez

La diputada local Yoloczin Domínguez Serna, se reunió con la ex dirigente nacional de Morena, Yeidckol Polevnsky y con el diputado Ángel Domínguez Escobar ’El Andariego’, llamado así por el propio presidente Andrés Manuel López Obrador, con quienes dialogó sobre la ruta que debe seguir Acapulco, el municipio más importante de Guerrero y uno de los más trascendentales de México, rumbo a las próximas elecciones.



Domínguez Serna coincidió con la también fundadora y consejera nacional de Morena y con el diputado de Oaxaca, en los principios de la Cuarta Transformación del país, como el camino que se necesita para lograr un verdadero cambio en Acapulco, ’el puerto ha sido golpeado y saqueado por anteriores administraciones. Es por ello que necesita una gestión noble, honesta y que garantice el renacimiento del destino turístico’, acotó.



Agregó que para mejorar las condiciones de vida de la gente, reducir la desigualdad e impulsar el desarrollo económico, es necesaria la participación de todos, ’pero lo más importante es no mentir, no robar y no traicionar al pueblo porteño’, concluyó.