La ruta de los adversarios de Pablo Amílcar es ’calumniar para tiznar ’pero no ha dado resultados: Mariana García Guillén

En entrevista, la diputada local, Mariana García Guillén consideró que la resolución emitida por el Tribunal Electoral del Estado de Guerrero (TEEGro) que desecha el procedimiento especial sancionador en contra del diputado local con licencia, por la colocación de espectaculares que realizó la Revista 99 grados, es una clara muestra de que ’no hay ningún acto anticipado, ni de precampaña, ni de campaña, ni tiene que ver con nuestro partido’.



Expuso que la desacreditación, por este hecho, es una clara muestra de la misma línea que siguen los adversarios en contra de Pablo Amílcar, ya que el tema de las entrevistas y espacios publicitarios ’no es nuevo, esto se ha visto constantemente en muchos personajes, en muchos actores políticos’.



’Yo entiendo que es parte de la competencia electoral, por supuesto, hay un crecimiento muy fuerte, muy consolidado del proyecto del compañero Pablo Amílcar Sandoval y esto genera mucho ruido, provoca eco y pone muy nerviosos y el avispero empieza a generar mucho movimiento, pero no hay prisas, no hay que desesperarse, hay destinos a los que se debe asistir, hay tiempos a los que uno no puede faltar y esos tiempos llegarán para cada quién’ indicó.



Lamentó que en este tiempo surjan personajes -como Sergio Montes Carrillo, ex representante de Morena ante el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana, quién fue expulsado del partido - que buscan ingresar o estuvieron al interior de Morena y estén realizando el trabajo de la oposición, generando estridencias y buscando reflectores a base de ataques contra Pablo Amílcar Sandoval quién -aseguró- siempre se ha conducido con apego a la legalidad, el trabajo, el proyecto colectivo y hoy representa la opción ganadora para el cambio profundo que requiere la entidad.



’Lo que veo en estas acusaciones absurdas y sin sustento, son muchas ganas de ganar reflectores, con temas polémicos, generando ruido al interior, yo creo que es innecesario, yo creo que no se necesita estas descalificaciones estériles y polémicas, para ganar reflectores, hay otras formas de hacerlo y uno de ellos es el trabajo, siempre lo hemos dicho el Trabajo Mata Grilla, grilla barata, por cierto’, indicó



Al tiempo que expresó que está segura que Pablo Amílcar será el candidato de Morena por que representa los ideales, el cambio y la consolidación de la transformación en Guerrero y este tipo de calumnias, sólo buscan "Calumniar para tiznar, pero no les ha dado resultados".