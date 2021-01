La ruta del Gobierno de México, AMLO se encuentra en el camino de la transformación cultural y va a redefinir los esterotipos y libertades

Por Gregorio Almazán Hernández / REPORTERO

MIERCOLES, 27, ENERO, 2021, 10: 08 hrs.

La secretaria de Gobernación (Segob), Olga Sánchez Cordero, afirmó en La Mañanera en Palacio Nacional que la ruta del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, ’se encuentra en el camino de la transformación cultural y va a definir o redefinir los estereotipos y equilibrará las libertades. Vamos, o pretendemos, terminar con la discriminación".



CLAUDIA PAVLOVICH PESIDIRA LA CONAGO A PARTIR DE HOY



Gobernadora de Sonora, Claudia Pavlovich presidirá a partir de hoy la Conferencia Nacional de Gobernadores, (Conago), la funcionaria felicitó a la gobernadora deseando que le vaya bien en la encomienda la vez, agradeció al mandatario estatal de San Luis Potosí, Juan Manuel Carreras.



"Me gustaría felicitar a la gobernadora Claudia Pavlovich que a partir de hoy preside la Conago, por primera vez en la historia una mujer va a presidir la Conago. Agradecer el apoyo de quien deja la presidencia, el gobernador de San Luis Potosí; sé que hoy tendrán una reunión virtual en donde se tomará protesta".



ROSA ISELA RODRIGUEZ PRESENTO PLAN PARA ERRADICAR VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES



La secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Rosa Icela Rodríguez, presentó el plan para erradicar y atender la violencia contra las mujeres, "la violencia contra mujeres y niñas es la otra pandemia que enfrentamos en el mundo".



La titular de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim), Fabiola Alanís, informó que en 2020 las muertes violentas de mujeres se redujeron 0.2% con respecto al año anterior, "nos encontramos en una etapa de contención; se registraron 887 muertes violentas menos".



Explicó, los municipios de Ciudad Juárez y Tijuana concentraron el mayor número de feminicidios durante 2020, "hay identificación territorial de los lugares donde ocurre primordialmente los feminicidios: 18% de los municipios del país se concentra el 100% de feminicidios".



SON LAS MUJERES QUE DECIDIRAN SOBRE CASO DEL ABORTO



Sánchez Cordero aseveró que serán las mujeres quienes decidan sobre la despenalización del aborto, "esto lo van a decidir las mujeres y sus representantes en los Congresos locales, tendrán que tomar la última palabra; no se van a consultar derechos, se van a establecer tipos penales, los derechos no son discutibles".



DE CUERPOS CALCINADOS EN SAN FERNADO NO HABRA IMPUNIDAD



Determinó que el hallazgo de 19 cuerpos calcinados en Reynosa, Tamaulipas, "no es un San Fernando" y aseguró que no habrá impunidad y se identificará a las víctimas, "por ningún motivo es igual que lo que sucedió en San Fernando; te puedo decir que se ha avanzado y se ha avanzado muchísimo".



YA HAY DETENIDOS EN CASO DE ROBO DE TANQUES DE OXIGENO



Sánchez Cordero, dio a conocer que el presidente López Obrador está bien y estable tras el contagio de covid-19, y agregó que en el delito de robo de tanques de oxígeno para tratar a pacientes ya hay varios detenidos, "ya hemos detenido a varias personas, están siendo procesadas".



"Yo ayer me comunique con él; la verdad es que está muy bien, está muy fuerte, está optimista; yo les digo que su salud es buena, su fortaleza".



Agregó que hoy se realizará otra prueba PCR para detectar covid-19, así como la titular de la SSPC, "esperaría que fuera negativa; estuve a una distancia muy razonable del Presidente, el viernes que estuve ahí, y no volví a tener contacto con él.