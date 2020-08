La sana distancia de gobernadores

De diez a ocho gobernadores de la Alianza Federalista que piden la renuncia del subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, sólo cinco participaron en la reunión de la CONAGO con la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero y el Gabinete de salud encabezado por el secretario del ramo, Jorge Alcocer Varela, y el zar anticovid este este lunes.

Cuestión de colores partidistas, membretes y simpatías personales, lo cierto es que hay fracción y fricción entre los mandatarios estatales en su relación con el Gobierno Federal tanto en cuestión de manejo de la pandemia, el reparto de recursos federales, trato presidencial y posicionamientos ante la temporada electoral del año próximo.

La balcanización o regionalización del país es una amenaza real. Los gobernadores del norte de la República, los del centro y el sur del país, cada quien tiene su agenda personal. Y no de ahora, la inconformidad de las distintas zonas del país en relación con el trato y participación fiscales data de varias décadas.

Por eso hace bien el presidente Andrés Manuel López Obrador en atajar los movimientos separatistas y el distanciamiento de los mandatarios que, aunque tienen un buen trato y relación directa con la titular de la SEGOB, se sienten marginados de las decisiones centrales. Y la petición de la salida de López-Gatell no es una cuestión relacionada con covid, sino tiene contagio político.

TURBULENCIAS

Estado de México se mantiene en naranja

El secretario de Salud del Estado de México, Gabriel O’Shea Cuevas, informó que 29 mil 922 personas han recibido su alta sanitaria tras haber superado el COVID-19, por lo que se reportan 53 mil 735 casos positivos, 12 mil 646 personas se encuentran en resguardo domiciliario, mil 429 reciben atención en hospitales de las diversas instituciones ubicados en el estado y mil 498 en otras entidades del país, en tanto, reporta 6 mil 511 decesos en diversos municipios mexiquenses y mil 729 en otros estados, mientras que 20 mil 643 están clasificados como casos sospechosos y 57 mil 301 han dado negativo al contagio del virus SARS-CoV-2 por lo cual señaló que en concordancia con el reciente anuncio del Gobernador Alfredo Del Mazo Maza de que el semáforo epidemiológico se mantiene en color naranja, hace un llamado a la población en general a reforzar las medidas para prevenir la propagación de esta enfermedad…El DIF-Oaxaca rechazó categórica y contundentemente que en la Casa Hogar número dos de esta institución existían casos de COVID 19 y pidieron a las y los representantes de medios de comunicación del estado, para que con toda confianza se acerquen a la coordinación de comunicación, para reafirmar o desmentir este tipo de información, que lejos de abonar, causa pánico entre la sociedad civil respetando en todo momento su derecho a la información y a la libertad de expresión…En su programa de depuración, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana Alfonso Durazo anunció el cese de 18 mandos vinculados con el titular del ramo en el sexenio del presidente Felipe Calderón, Genaro García Luna e indicó que su carrera policiaca la han realizado a la par de la delincuencia por lo que eso no será tolerable…El cónsul de México en Beirut, José Ignacio Madrazo reportó que no hay mexicanos entre las víctimas de la explosión de un almacén de pirotecnia en esa ciudad informó el canciller Marcelo Ebrard quien indicó que la representación diplomática se mantiene atenta a los lamentables acontecimientos para auxiliar a los compatriotas que así lo requieran…

