LA SANTA INQUISICIÓN

Las mentes más preclaras de la humanidad, siempre combatieron a la ignorancia, en movimientos revolucionarios conquistaron la libre expresión en el campo del derecho, luchando contra las religiones que en el nombre de ’Dios’ esclavizan a la humanidad con el mito del miedo y pregonando la fe ciega; porque bien sabemos que en ella se arraigan los fanatismos de toda clase, no solamente los religiosos, pero es natural que prendan y traspasen generaciones en cuando faltan los conocimientos para encontrar una explicación a los sucesos sociales y desde luego a los naturales.

En el curso de esta exposición, tendremos que tocar la situación de los pueblos europeos y en México, durante el período precortesiano, el virreinato y después de la independencia y naturalmente en estas épocas necesariamente recordaremos el papel de una institución llamada religión. Aclaramos que nuestra intención no es atacar a ninguna religión o credo, porque en todo caso sería a los dignatarios que la han dirigido y la clase gobernante en turno; desde luego el fanatismo que se vuelve una ceguera familiar y social, costumbre que propició el atraso de los pueblos e incluso los llevó en muchos casos a guerras sangrientas, fue lo que sucedió en México con el movimiento de independencia, la reforma y la rebelión cristera.

Lo que hoy es México, florecieron la cultura Maya en Yucatán, Tabasco, Chiapas, Guatemala, Belice y Honduras del año 2,000 a.C. en el período Preclásico, del 200 a.C. al 900 d. C. en el Clásico y del 950 al 1539 d.C. en el Posclásico. En cuanto al pueblo mexica o azteca que conquistaron los europeos el 13 de agosto de 1521, tenemos lo siguiente: los pueblos originarios fueron los Olmecas, que del año 2,500 a.C. a 200 d. C. eran grandes arquitectos porque construyeron pirámides, sus jefes eran los reyes-sacerdotes, le siguieron los Teotihuacanos 400 a.C. a 800 d. C. que levantaron las pirámides de la Luna y la del sol, tuvieron un dios que fue Quetzalcóatl y finalmente los Toltecas 900 d. C. a 1168 d. C- su capital fue Tula.

La Inquisición episcopal de la edad media, nefasta institución que de ’santa’ no tenia nada, fue la primera forma de la Inquisición medieval, establecida en 1184 mediante la bula del papa Lucio III Ad abolendam, como un instrumento para acabar con la herejía cátara; el castigo físico a los herejes había sido dispuesto con anterioridad por Federico II, en Francia por la iglesia católica. La intención era castigar con pena de muerte a la herejía y a los cátaros; la humanidad padeció lo que hoy conocemos como pobreza inhumana instaurada por los reyes totalitarios y las patriarcas religiosos que dominaban todo, baste mencionar por ejemplo a Rodrigo Borgia que en 1492 fue electo papa y tomo el nombre de Alejandro VI.

La Inquisición pontificia o Inquisición papal fue una institución eclesiástica judicial creada por el papa Gregorio IX en 1231-1244 para perseguir la herejía y que estaba bajo su autoridad directa. Sustituyó a la inquisición episcopal creada cincuenta años antes y llamada así porque la persecución de los herejes correspondía a los obispos de cada diócesis. Es llamada también inquisición medieval, para distinguirla de la inquisición de la edad moderna cuyo modelo lo constituyó la inquisición española, que a diferencia de la medieval estaba bajo la autoridad de los reyes católicos en quienes el papa había delegado en todo lo referente a la herejía en los dominios de su monarquía.

En el año 1209 surgió una dura controversia entre Juan de Inglaterra conocido también como Juan Sin Tierra y el papa Inocencio III (1161-1216), quien lanzó el interdicto sobre Inglaterra y la excomunión contra el rey, quien finalmente cedió ante los deseos de Inocencio III, llegando incluso a reconocerse como vasallo de la Iglesia, como medida desesperada para evitar que los franceses pudieran invadir sus dominios. Estos y otros asuntos políticos demostraron que Inocencio se sentía realmente un Rey de Reyes, con capacidad de arbitrio sobre la política europea. Aunque habrá núcleos de resistencia hasta varias décadas después, ya en 1215 Inocencio III se siente seguro de sus resultados, hasta el punto de convocar a un Concilio Ecuménico para resguardar la ortodoxia católica. (Caro Baroja, Julio: El señor inquisidor y otras vidas por oficio)

A poco tiempo de culminar su vida y su pontificado, en 1215 convocó al IV Concilio de Letrán, destaca la ’Omnis Utriusque Sexus", en el que se obliga a todos los adultos cristianos a recibir al menos una vez al año los sacramentos de la confesión y la eucaristía y estableció las bases de la Quinta Cruzada de 1217, bajo la dirección directa de la Iglesia. Este papado se inició en medio de varias convulsiones sociales, en varias regiones de Europa, se da cuando el Feudalismo estaba cediendo terreno a una nueva sociedad burguesa, la revolución del siglo XII. Para demostrar este ideario en signos prácticos Inocencio III siempre prefería ser llamado con el título de Vicario de Cristo, por lo cual a su persona le incumbía el trato de los asuntos del cielo y de la tierra.

Ya en la Edad Media (1478-1849), con la unión de Aragón y Castilla se dio a esta el nombre de Inquisición española bajo su auspicio y ámbito de acción se extendió después a los territorios conquistados en lo que se denominaría Nueva España, sus víctimas eran seres humano, e incluso animales, acusados de brujería o de homosexualidad; en 1600 se emitió la orden de no incoar, por Derecho Procesal no comenzar un juicio ’por sodomía’, por blasfemar, por practicar bestialismo, por herejía cristianos que niegan algunos de los dogmas instituidos por la Iglesia católica y por acusaciones de judaizar en secreto.

En los comienzos de la Iglesia, la pena habitual por herejía era la excomunión, pero cuando los emperadores romanos convierten el cristianismo en religión tolerada en el siglo IV, los herejes empiezan a considerarse enemigos del Estado. En respuesta al resurgimiento de la herejía de forma organizada, se produce en el siglo XII al sur de Francia un cambio de opinión dirigida contra la doctrina albigense, la cual no coincidía con los puntos de vista de la Iglesia católica y su relación a la salvación, al matrimonio y otras instituciones de la sociedad.

La Inquisición romana, también llamada Congregación del Santo Oficio, fue creada en 1542, ante la amenaza del protestantismo, por el Papa Paulo III. Se trataba de un organismo bastante diferente de la Inquisición medieval, ya que era una congregación permanente de cardenales y otros prelados que no dependía del control episcopal, su ámbito de acción se extendía a toda la Iglesia católica. En 1555, comenzó a perseguir a numerosos sospechosos heterodoxia, entre los que se encontraban varios miembros de la jerarquía eclesiástica, como el cardenal inglés Reginaldo Pole. En 1600 fue juzgado, condenado y ejecutado el filósofo Giordano Bruno y en 1633 fue procesado y condenado Galileo Galilei, al destierro a más de 50 km de Roma, quien dijo: ’… y sin embargo se mueve’.

Es hasta el año 2004 cuando se publicaron las "Actas del simposio internacional: La inquisición", gracias a la apertura de los archivos secretos de la Congregación para la Doctrina de la fe ordenada por Juan Pablo II en 1998. En estas actas se recoge toda la posición católica en materia de documentación sobre los procesos inquisitoriales en la Europa católica donde regía la Santa Sede en el campo espiritual. De acuerdo a esta posición, es un mito hablar de genocidio en países como España, pero en 1484 Inocencio VIII dio por oficial la existencia de la brujería por medio de la bula Summis desideratis affectibus.

Relacionamos algunas cifras estimadas, de las ejecuciones por tribunales civiles y por procesos inquisitoriales constatados: Polonia-Lituania: unas 1.000, en una población de 3.400.000;Reino Unido: cientos de ejecutados. Hay que destacar además que en este país protestante (anglicano) existió la figura de los punzadores, los cuales se dedicaban a "cazar" y ejecutar brujas de forma lucrativa. Alemania: en la cuna del protestantismo fueron ejecutadas hasta un total de 2500 personas de unos 16 millones, Dinamarca-Noruega: 150 de 970.000 personas, Imperio Español: 1.346 condenas a muerte entre los años 1540 y 1700.

Métodos de tortura empleados fueron: Los acusados eran interrogados, comúnmente, mediante torturas y finalmente castigados si se les encontraba culpables, requisándose sus bienes durante el proceso para sufragar las costas judiciales y los gastos de encarcelamiento, y los más conocidos métodos de tormento: Garrucha, se alzaba a la víctima al techo con los brazos atados por detrás de la espalda; Potro; se ataba al reo a un bastidor y el verdugo apretaba hasta atravesar la carne, Tormento del agua: se ataba al reo, se le introducía un paño por la boca hasta la garganta y se vertían jarras de agua de aproximadamente un litro.

LA INQUISICIÓN EN MÉXICO.

El Tribunal del Santo Oficio de la Inquisición de la Nueva España fue establecido en 1571 para ejercer un control ideológico y religioso sobre la población, procurando normas de conducta que regirían la vida en la Nueva España. Tuvo como propósito fortalecer la fe, perseguir herejías, prácticas judaizantes y mantener la unidad religiosa. Los indígenas tampoco fueron sujetos a proceso inquisitorial, no obstante se persiguieron sus prácticas idoláticas durante la Colonia cuando se decían católicos y estaban bautizados. (Greenleaf, Richard E.: La Inquisición en la Nueva España Siglo XVI)

Hernán Cortés, tras la conquista de Tenochtitlán a manos de Hernán Cortes en 1521 hacían falta misioneros la conquista espiritual, la cual estaba en manos de España y Portugal Sin embargo, debido a la falta de miembros del clero secular, por influencia de Cortés y los franciscanos estos últimos consiguieron la bula Alias Felicis por parte del papa León X en 1521 que les concedía el derecho de actuar en donde no hubiera miembros del clero secular. Mientras no hubiera un prelado dominico en la Colonia, los inquisidores españoles generales delegaron su autoridad a los obispos locales, entre ellos Pedro de Córdoba, viceprovincial de la Orden de Predicadores o dominicos, el cual a su vez delegó sus funciones al franciscano Martín de Valencia uno de los Doce Apóstoles de México, es decir, uno de los 12 frailes llegados en 1522.

Siguieron: Fray Martín de Valencia. Entró en conflicto con las autoridades civiles, alegando que tenía jurisdicción tanto en asuntos civiles como criminales. Esto llevó a una controversia de marzo a julio de 1525 en la que Motolinía, delegado del inquisidor, habría de comparecer ante los regidores, culminando con la instrucción a la Orden de dejar de intervenir en los asuntos civiles; Fray Toribio Ortiz; Fray Domingo de Betanzos. Asumió las funciones de inquisidor en 1526, de acuerdo con la Omnímoda, fue Betanzos quien estableció la Inquisición episcopal en México. En su periodo hubo 19 casos, en su mayoría por blasfemia, aunque hay que señalar que la mayoría de los juzgados eran partidarios de Cortés, poniéndose de relieve las fricciones políticas que había entre dominicos y conquistadores; Fray Vicente de Santa María. A pesar de que sólo ejerció como Inquisidor en 1528, su actividad fue intensa con el acto de fe de 1528; al año siguiente fue depuesto debido a su conducta imprudente en las quemas en su periodo, entre las que destacan las de los judaizantes Hernando Alonso y Gonzalo de Morales, Alonso fue parte del ejército de Cortés en la toma de Tenochtitlán.

Fray Juan de Zumárraga. Primer arzobispo de la Nueva España. Este fue el periodo de mayor actividad de la Inquisición episcopal en la Nueva España con más de 150 procesos, en su mayoría por blasfemia. Su periodo estuvo marcado por fricciones con otras autoridades por su juicio implacable contra los indios, ya que la mayoría discutía su naturaleza en favor de otorgarles derechos y protección, entre sus juicios destacó el caso llevado en contra de Carlos Ometochtzin, cacique de Texcoco, el cual terminó con su quema en el cadalso, acción que le valió ser censurado por las autoridades inquisitoriales que anularon su nombramiento como inquisidor apostólico en 1543. Otros fueron: Fray Tello de Sandoval, Fray Alonso de Montúfar, Alonso Hernández Bonilla y Pedro Moya de Contreras, había 71 reos, pero sólo dos fueron ahorcados y luego quemados.

La inquisición logró absorber una gran cantidad de poder ante la sociedad y el estatus de élite, la Nueva España fue uno de los lugares donde se presentó el Santo Oficio, llegó en 1535 pero oficialmente se presentó hasta 1571. En 1797, existió una propuesta dentro de España para abolir a la Inquisición pero esta tuvo un nuevo plazo como consecuencia de la revolución francesa. En 1808 Napoleón Bonaparte, consigue que Carlos IV abdique a favor de José Bonaparte y con ello publicó un decreto aboliendo a la Inquisición y confiscando sus bienes porque los franceses no eran simpatizantes del Santo Oficio, por lo que en la Nueva España se seguía bajo la influencia de la Inquisición ya que donde no regía Napoleón, el Santo Oficio seguía en pie.

En 1813 las Cortes de Cádiz decide suprimir el Santo Oficio en toda la monarquía española y se envió para que las parroquias anunciaran la clausura de la Inquisición, por tres domingos consecutivos este fue el mensaje central de las iglesias. El ’Santo Oficio’, tuvo un pequeño resurgimiento ya que al quedar nula la constitución de 1812, quiso recobrar el poder que alguna vez tuvo, pero en julio de 1834, el gobierno liberal moderado de Francisco Martínez de la Rosa aprobó un decreto cuya disposición primera decía: ’Se declara suprimido definitivamente el Tribunal de la Inquisición’.

lo que en 1820 queda completamente expulsada del poder a la Inquisición. En cuanto a la educación y en la literatura por igual se dio gran retraso: se prohibió y quemó cientos de libros durante esta época, damnificado el desarrollo de la sociedad artística e intelectual, pero debemos tomar en cuenta que la Nueva España produjo también genios literarios como Carlos de Sigüenza y Góngora, Juan Ruiz de Alarcón, Sor Juana Inés de la Cruz, etc. Los que fueron condenados sufrieron las penas: Galeras, Cárcel, Destierro, Económicas, Azotes, Vergüenza pública. Abjuración, Represión Y Penitencias espirituales.

LA FRACMASONERÍA Y LOS CABALLEROS TEMPLARIOS.

Algunos historiadores en esencia masones, han sostenido a lo largo del tiempo que fue en ese proceso donde se inicia el mito de la masonería especulativa, según esta hipótesis, luego de la orden de exterminio del Soberano francés, muchos Templarios huyeron a las altas tierras de Escocia para recibir protección del rey Robert Bruce (Robert I) y se vincularon a la economía local, en especial al gremio de los constructores, esto nos lleva a las investigación de Baigent y Leigh en ’Masones y Templarios’ Sir William Sinclair de Rosslyn, en 1737, como masón. Otros documentos que registran elementos de especial interés sobre la estrecha relación existente entre los templarios y la masonería operativa medieval, son los estudios del masón Paul Naudon , en su obra ’Los Orígenes Religiosos y Corporativos de la Masonería’ que relata entre otros hechos, ’como los templarios instalados en Metz a fines del siglo XIII y que se reunía con una fraternidad de masones’.



Acerca de los Templarios y la Fracmasonería que son dos Instituciones paralelas, se han escrito infinidad de libros y versiones, los dos temas con su trascendencia social, merecen serias reflexiones y opiniones pero sustentadas en documentos históricos y originales, no de carácter religioso, así descubriremos que los Templarios defendieron los Santos Lugares y que la Masonería dedicó gran parte de su esfuerzo a buscar la luz para sus miembros, a través del conocimiento científico, es lo que a las religiones no les ha convenido y la atacan. Por ello son importantes las hipótesis de los investigadores británicos Baigent y Leigh en ’El Templo y la Logia’, y también la del historiador norteamericano John J. Robinson en ’Nacidos en sangre’. En ambas obras se llega a la misma conclusión desde diferentes caminos también conducido por esa pista hasta los templarios.

EL FANATISMO EN MÉXICO.

LA CARTA DE JERUSALEN, este documento publicado en Venezuela y dado a conocer por P. Antonio Rivas, según esto Delegado General de Tierra Santa, demuestra que en pleno siglo XX se solicita recursos económicos en todos los países donde hay católicos, a cambio dice el documento, de una ’Reliquia’ de los Santos Lugares . Y en cuanto al fanatismo, es una triste pero reprobable costumbre humana, que llevó a México en diferentes épocas a decisiones sangrientas e injustas, pero habrían de surgir los héroes contrarios al nefasto obispo Pelagio Antonio de Labastida y Dávalos, y ’hechos prisiones Maximiliano, y sus generales- --Miguel Miramón y Tomás Mejía—se les juzgó conforme a la Ley del 25 de enero de 1862, que condenaba a muerte todo aquel que atentara contra la independencia nacional. El 19 de junio de 1872 los tres fueron fusilados en el Cerro de las Campanas’

Eran los tiempos oscuros, de la incomprensión de la ciencia, que era un lujo de pocos y la practicaban solamente los soñadores y proliferaba el fanatismo; por ejemplo: el asesinato del ’Siervo de la Nación’ José Ma. Morelos y Pavón (1765-1815), su herencia para los mexicanos: ’Los Sentimientos de la Nación’, fue fusilado por mandato del tribunal de la inquisición, en Ecatepec, hoy de Morelos Edo. De México el 22 de noviembre de 1815; durante la Guerra de Reforma: los Mártires de Tacubaya, los conservadores al haber perdido esta batalla, empiezan a disparar a civiles y médicos que curaban a los heridos, el 11 de abril de 1859; Melchor Ocampo abogado michoacano, que fue fusilado sin juicio alguno en Tepeji del Río, Qro.; Santos Degollado (1811-1861), le llamaban héroe de las derrotas es fusilado en los Llanos de Salazar, Edo. De México; Leandro Valle joven general (1633-1861), es fusilado en el Monte de Las Cruces, Cuajimalpa, también sin juicio alguno.

