La Secretaría de Cultura y Deporte celebra su primer aniversario de la Compañía de Danza del Edoméx

Mantienen hegemonía en la escena de la danza nacional, con el sello particular de la cultura mexiquense.



Toluca, Estado de México, 8 de septiembre de 2020. El pasado 2 de septiembre la Compañía de Danza del Estado de México cumplió su primer aniversario y para celebrarlo, transmitirán cápsulas a través del programa Cultura y Deporte en un Clic 3.0.



Jasmany Hernández, Director Artístico de la Compañía, dijo estar emocionado por este primer año de trabajo, el cual al principio fue de manera presencial y después virtual, pero siempre tratando de acompañar a las y los mexiquenses con esta manifestación del arte, por lo que describe el balance como positivo.



’La actual situación vino a frenar en todos los sentidos, a nivel nacional y mundial, haciendo un balance desde su inicio hasta el día de hoy tenemos estrenadas 10 temporadas, hemos participado en importantes festivales como nuestro debut en el Festival de las Almas, en febrero pasado, en el Zócalo de la Ciudad de México estuvimos en el Festival ’México en el Corazón de México.



’También clausuramos el Encuentro Nacional de Danza, sin dejar de mencionar nuestra participación en ’Danzatlán’, con Elisa Carrillo, quien es una aliada y nuestra directora honorifica, así que el balance es muy positivo, iniciamos con pasos firmes y con el pie derecho, que, aunque es una compañía joven, está integrada por artistas y maestros coreógrafos de gran trayectoria y hoy por hoy logra posicionarse muy fuerte en el panorama de la danza de México, con gran reconocimiento’, destacó.



La Compañía, a pesar del confinamiento, no detuvo sus actividades y, de marzo a la fecha, continúa cerca del público a través de redes sociales, proyectos culturales y espectáculos generados con los bailarines y coreográficos residentes en la compañía.



’No paramos, impartimos clases, realizamos uno de los festivales más importantes de danza en nuestro país que es Danzatlán y que hoy en día, estamos trabajando en la nueva etapa de Cultura y Deporte en un Clic 3.0, con un repertorio más contemporáneo hecho para bailarines de formación clásica, que le otorguen un sello e identidad propia a la compañía y que sea una digna embajadora de la cultura mexiquense’, externó.



Es así, que, con el objetivo de salvaguardar la integridad de bailarinas, bailarines y de staff, se han replanteado los procesos creativos de los espectáculos llamados ’Solos en Concierto’, para el programa virtual.



’Hemos sido cobijados por el Teatro Morelos para grabarlos, no tenemos audiencia, estamos creando obra, realizando adaptaciones donde replanteamos la configuración escénica para que los bailarines no se toquen y mantengan la sana distancia, además de hacer colaboraciones con la Orquesta Sinfónica del Estado de México (OSEM), para que algunos solistas toquen las piezas en vivo y la tercera edición es este sábado 12 de septiembre a las 17:00 horas’.



En esta tercera entrega, promete ser un gran espectáculo, ya que contará con un reportorio de estilos variados, diversas corrientes musicales, obras clásicas, artistas y diseño de luces que sean del gusto del público.



En cuanto a los festejos por el primer aniversario, Jasmany Hernández detalló que la celebración no será de un día sino una temporada, por lo que han decidido dedicar el mes de septiembre a la conmemoración.



’Tendremos un programa especial el 19 de septiembre, que por ser el mes patrio habrá algunas obras importantes, habrá muchas sorpresas y la colaboración con algunos músicos y agrupaciones de gran reconocimiento.



’Solicitamos al público estar pendientes de la programación en redes sociales a través de Facebook y Twitter en @CulturaEdomex y @Danza.Edoméx ya que muy pronto estaremos de manera presencial, teniendo la retroalimentación de nuestro público en vivo, que puedan recibir la proyección artística y técnica de los bailarines y que ellos a su vez puedan recibir el aplauso", finalizó.