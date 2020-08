La Secretaría de Cultura y Deporte da seguimiento a squashistas mexiquenses

Reciben jugadores diversas conferencias y pláticas con los máximos exponentes de este deporte en el país.



Zinacantepec, Estado de México, 5 de agosto de 2020. Con el objetivo de continuar con el proceso de preparación de los squashistas del Estado de México, la Asociación de este deporte de la entidad, ha desarrollado diferentes estrategias de trabajo durante estos cuatro meses de confinamiento por COVID-19.



Luis Enrique Tepos Valtierra, Presidente de la Asociación de Squashistas Mexiquenses, informó que el objetivo principal es dar un seguimiento a los deportistas de la entidad, además de acompañarlos durante los entrenamientos que cada atleta realiza desde casa.



’Utilizamos las herramientas digitales para poder hacer actividades de ejercicio, además de proteger la situación socioemocional de los más pequeños, la pandemia nos ha afectado a todos, la intención es que no se pierda el interés por el squash, y sobre todo debemos seguir motivando a los deportistas del Estado de México’, afirmó.



El también entrenador explicó que además de los jugadores mexiquenses, también se han integrado a los entrenamientos diversos niños, quienes quieren desarrollarse dentro de esta disciplina.



’Trabajamos haciendo ejercicios de flexibilidad, sombras, desplazamientos cortos que asemeja lo que se hace en la cancha, el espacio que se requiere para las prácticas es pequeño, por ello, los deportistas no han dejado de entrenar pues ha sido funcional, por ahora falta ver cómo se desarrollarán en la cancha una vez que se regrese a la actividad’, refirió.



Finalmente, el Presidente de la Asociación comentó que además de los entrenamientos en casa, los jugadores han tenido la oportunidad de tener conferencias y pláticas con los máximos exponentes de este deporte en el país.



’Tuvimos pláticas con deportistas de alto rendimiento como Samantha Terán, los hermanos Salazar, Éric Gálvez, Alfredo Ávila y algunos que otros invitados nacionales e internacionales, también hemos tenido buena sinergía con la gente de Jalisco, con quienes tuvimos entrenamientos en conjunto’, finalizó.



A decir de Pallares, una herramienta muy importante que ayuda a determinar si algo es cierto es la recreación histórica, disciplina que se empezó a conocer aquí en México hace aproximadamente 15 años.



En este contexto, el investigador ha estudiado el periodo de la Edad Media, que va del siglo V al XV. ’Se recreó tomando como base la historia, aunque está llena de muchos mitos que se han tomado como ciertos y ejemplo de ello es el considerarla una época muy salvaje, oscurantista y no fue así, al contrario, fue muy luminosa, con muchos avances tecnológicos, teológicos, y de exploración. Nos basamos en estudios con fuentes primarias y secundarias’.



Estas fuentes primarias son los hallazgos arqueológicos, las colecciones de los museos y las privadas, los manuscritos, códices, pinturas, esculturas, y artículos que hayan quedado de esa época como zapatos, pedazos de ropa, armaduras, etc.



Las secundarias son los facsímiles de esos textos y los trabajos de investigación de arqueólogos, historiadores y demás entusiastas por la historia. Gracias a los escritos podemos saber que los materiales más utilizados para confeccionar la ropa eran la lana y el lino, principalmente, aunque en menor medida, el algodón y la seda.



Pallares mostró varias prendas de los siglos XIII y XIV como un par de zapatos de cuero muy suave, camisa de lino, chaleco, calzas largas y cortas para cubrir las piernas, una braga o pantalón corto a rayas, un saco, y un gambesón acolchado para protección contra golpes y flechas, además de limosneras de cuero que iban amarradas al cinturón y que servía para llevar artículos varios.



Vladimir Pallares es investigador y recreacionista de la Edad Media y la Nueva España temprana y Director fundador de la Asociación Recreacionista de la Edad Media, Alianza de Caballeros, y miembro activo de ARMA México, asociación que se dedica al estudio de las artes marciales occidentales.



La Secretaría de Cultura y Deporte invitó, el próximo viernes 7 de agosto, a las 18:00 horas, a participar en el tema de las armas y armaduras de los conquistadores, según evidencia arqueológica y códices, a través de https://www.facebook.com/MuseoVirreinal/.